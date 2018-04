Rusi zopakovali, že chemický útok v Sýrii zinscenovala Británia

Experti vyslaní do Sýrie robia podľa tohto ruského predstaviteľa posledné prípravy pred návštevou miesta údajného chemického útoku zo 7. apríla. Táto návšteva sa má uskutočniť v stredu.

Haag 17. apríla (TASR) - Domnelý chemický útok v sýrskom meste Dúmá bol podvrhom, ktorý zinscenovali britské spravodajské služby, aby vydláždili cestu k vojenskému zákroku Británie a spojencov v Sýrii. Podľa agentúry AP to povedal v pondelok stály predstaviteľ Ruska pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Alexandr Šuľgin.



Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov prišiel s touto verziou ešte v piatok, čo vtedy britská veľvyslankyňa pri OSN Karen Pierceová odmietla ako "neslýchanú lož".



Ruský zástupca pri OPCW so sídlom v Haagu tvrdenie o zapojení Británie do uvedenej záležitosti nepodložil dôkazmi, povedal však, že "nie je nijaké iné prijateľné vysvetlenie".



Ruský expert na ochranu pred chemickými zbraňami Igor Kirillov, ktorý navštívil mesto Dúmá, zase povedal, že tamojší povstalci odmietli ukázať telá údajných obetí chemického útoku. Jediný pacient, ktorý o sebe tvrdil, že bol otrávený, sa jasne priznal ku klamstvu, dodal Kirillov na pondelkovom brífingu v Haagu.



Experti OPCW vyslaní do Sýrie robia podľa tohto ruského predstaviteľa posledné prípravy pred návštevou miesta údajného chemického útoku zo 7. apríla. Táto návšteva sa má uskutočniť v stredu po prehliadke danej oblasti bezpečnostnými expertmi OSN, dodal Kirillov.



Šuľgin v pondelok dôrazne poprel tvrdenie americkej strany, že Rusko sa snaží klásť prekážky misii OPCW alebo odstrániť dôkazy. Označil ho za súčasť pokusov Washingtonu ospravedlniť vlastné útoky, ktoré podnikol v Sýrii spoločne so spojencami bez toho, aby počkal na zistenia expertov OPCW v Dúme.