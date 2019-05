Ruská a sýrska armáda vystupňovali útoky na povstalecké oblasti

Útoky od utorka prinútili tisícky sýrskych civilistov, aby utiekli do táborov pri hraniciach s Tureckom. Boli pri nich poškodené aj štyri zdravotnícke zariadenia.

Ammán 2. mája (TASR) - Ruské a sýrske jednotky v noci na štvrtok zintenzívnili nálety a ostreľovanie posledných častí územia pod kontrolou povstalcov v Sýrii. Išlo o jeden z najväčších útokov na povstaleckú baštu v severozápadnej Sýrii za posledné mesiace, informovala agentúra Reuters.



Terčom náletov a ostreľovania boli dediny a mestá v severnej časti provincie Hamá a v južnej časti provincie Idlib, ktorá patria do demilitarizovanej zóny, na ktorej sa vlani v septembri dohodli Rusko a Turecko.



Washington v predchádzajúcich dňoch varoval, že násilie v tejto nárazníkovej zóne "spôsobí narušenie stability regiónu".



Útoky od utorka prinútili tisícky sýrskych civilistov, aby utiekli do táborov pri hraniciach s Tureckom. Boli pri nich poškodené aj štyri zdravotnícke zariadenia.



Sýrske armádne vrtuľníky v rámci ofenzívy zhodili barelové bomby, ktoré zabili najmenej 15 civilistov a desiatkam ďalším spôsobili zranenia. Podľa miestnych skupín civilnej obrany usmrtili rusko-sýrske útoky už stovky ľudí, najmä civilistov.



Rusko-turecká dohoda zo septembra 2019 zabránila hroziacej veľkej ofenzíve na Idlib a neďaleké oblasti kontrolované vzbúrencami, kde v súčasnosti žijú viac ako tri milióny ľudí. Útoky menšieho rozsahu však stále pokračujú. Existujú obavy, že súčasné intenzívne ostreľovanie by mohlo predstavovať predohru k pozemnej ofenzíve.