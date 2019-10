Ruská ambasáda v Prahe poprela obvinenia šéfa českej kontrarozviedky

Praha 21. októbra (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Česku nemá nič spoločné so sieťou agentov, ktorú odhalila česká kontrarozviedka a ktorá údajne pracovala pre ruské tajné služby. Vyhlásil to v pondelok hovorca ruskej ambasády v Prahe, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.



"Nie je to pravda. Veľvyslanectvo nemá nič do činenia s akoukoľvek spravodajskou sieťou," zdôraznil hovorca ruského veľvyslanectva v Česku.



Riaditeľ českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michal Koudelka predtým v pondelok pre miestne médiá uviedol, že jeho úrad v spolupráci s Národnou centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) odhalil a zneškodnil spravodajskú sieť údajne vytvorenú ruskými tajnými službami. Koudelka tvrdil, že sieť bola podporovaná "z Ruska a ruským veľvyslanectvom" v Prahe.



Podľa internetového portálu Novinky.cz mala sieť útočiť na ciele v Česku i na českých zahraničných partnerov.



Týždenník Respekt napísal, že operácia sa týkala skupiny ruských občanov a niekoľkých ďalších Rusov, ktorí získali české občianstvo. Skupina mala fungovať pod krytím dvoch súkromných firiem v Prahe. Tie mali bežným zákazníkom predávať počítačový hardware a software, ale súčasne vykonávali hackerské útoky.