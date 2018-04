Ruská armáda vyhlasuje, že nenašla dôkazy o chemickom útoku v Dúmá

Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov predtým vyhlásil, že údajný chemický útok v Dúmá zinscenovala minulý týždeň ako provokáciu Británia.

Moskva 14. apríla (TASR) - Ruská armáda v piatok vyhlásila, že jej príslušníci v sýrskom meste Dúmá, ktoré bolo údajne terčom útoku chemickými zbraňami, nenašli dôkazy podporujúce toto tvrdenie.



Generálmajor Jurij Jevtušenko, náčelník ruského Strediska pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii, povedal podľa agentúry AP, že "na základe výsledkov vypočutia svedkov, preskúmania vzoriek a prehľadania lokalít ruskými špecialistami a zdravotníckym personálom v meste Dúmá, kde boli údajne nasadené chemické zbrane, nebolo preukázané použitie jedovatých látok".



Jevtušenko zároveň uviedol, že ruská armáda zaistí bezpečnosť vyšetrovateľom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorí vycestovali do Sýrie v súvislosti so správami o chemickom útoku v Dúmá.



Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov predtým vyhlásil, že údajný chemický útok v Dúmá zinscenovala minulý týždeň ako provokáciu Británia.



Agentúra AP informovala, že Konašenkov zverejnil vyhlásenie lekárov z nemocnice v Dúmá, podľa ktorých vtrhli do tohto zariadenia ľudia s kamerami a kričali, že pacienti boli zasiahnutí chemickými zbraňami, čím vyvolali paniku. Lekári ale potvrdili, že žiaden z pacientov nemal zranenia spôsobené chemikáliami.



Britská veľvyslankyňa pri OSN Karen Pierceová odmietla uvedené tvrdenie ruskej armády ako "bizarné" a "neslýchanú lož". Vyjadrila sa tak po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zvolalo Rusko s cieľom prediskutovať zamýšľaný odvetný úder USA v Sýrii za údajný chemický útok v Dúmá.



Pri tomto útoku zahynulo podľa rôznych zdrojov 40-100 ľudí. Najmenej 500 ďalších obyvateľov malo príznaky otravy toxickou chemickou látkou, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Západ obviňuje z útoku v Dúmá sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada podporovaného Ruskom, Damask aj Moskva však tieto obvinenia odmietajú.