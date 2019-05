Ruska Butinová sa odvolala proti 18-mesačnému väzenskému trestu

Tridsaťročná Butinová sa počas procesu priznala, že na pokyn Kremľa plnila spravodajské úlohy a že sa v USA neregistrovala ako agentka ruskej vlády.

Washington 16. mája (TASR) - Ruská občianka Marija Butinová, ktorú v USA odsúdili na 18 mesiacov väzenia za činnosť v prospech Ruska, sa odvolala proti vymeranému trestu. Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa.



Tridsaťročná Butinová sa počas procesu priznala, že na pokyn Kremľa plnila spravodajské úlohy a že sa v USA neregistrovala ako agentka ruskej vlády. Popiera však, že by bola špiónkou, pretože svoju činnosť — ako tvrdí — vykonávala verejne.



Súd vo Washingtone odsúdil 26. apríla Butinovú na 18 mesiacov za "sprisahanie s cieľom nezákonne pracovať pre vládu Ruskej federácie".



Butinová sa voči rozsudku odvolala z väznice v americkom štáte Oklahoma, kde si odpykáva trest. V stručnom jednostranovom oznámení o podaní odvolania, na ktorom je dátum 15. mája, nie sú konkretizované dôvody odvolania.



Podľa amerických vyšetrovateľov sa táto Ruska od roku 2015 zapájala do konšpiračných aktivít v USA v prospech Moskvy, pričom bola riadená vysoko postaveným ruským úradníkom. Butinová sa podľa nich pokúsila infiltrovať do amerického Národného združenia držiteľov zbraní (NRA), ktoré má úzke väzby na niektorých republikánskych politikov vrátane prezidenta Donalda Trumpa, a tiež do iných konzervatívnych politických zoskupení.



Samotná Butinová po vynesení rozsudku uviedla, že neočakávala taký prísny trest a označila ho za absurdný a hanebný.



Ihneď po prepustení z väzenia má byť deportovaná do Ruska. V prípade ak jej trest neskrátia, malo by sa tak stať v novembri tohto roka, pretože sa očakáva, že jej doň započítajú aj čas strávený vo väzbe, v ktorej je už od júla 2018.



Moskva označila obvinenia voči Butinovej za vykonštruované a politicky motivované. Ruský prezident Vladimir Putin podľa vlastných slov nerozumie tomu, prečo bola Butinová vlastne odsúdená.