Duma chce vláde odporučiť ďalšie reštrikcie voči Gruzínsku

Moskva 9. júla (TASR) - Ruská Štátna duma chce odporučiť ruskej vláde, aby zvážila "vhodnosť uplatňovania špeciálnych ekonomických opatrení proti Gruzínsku". Uvádza sa to v návrhu uznesenia, ktoré bolo predložené do dolnej komory ruského parlamentu.



Ako informoval internetový denník Novaja gazeta, zahraničný výbor Dumy predtým podporil iniciatívu vládnej strany Jednotné Rusko, ktorá navrhla zastaviť dovoz gruzínskych vín a minerálnych vôd, ako aj zakázať finančné prevody medzi oboma krajinami.



Frakcia prišla s týmto návrhom po tom, čo mal novinár gruzínskeho televízneho kanálu Giorgi Gabunia vo svojej nedeľnej relácii nemiestne poznámky na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina.



Nutnosť prijatia ďalších reštrikcií voči Gruzínsku zahraničný výbor Štátnej dumy zdôvodnil tým, že gruzínske vedenie sa doteraz Rusku neospravedlnilo za incident súvisiaci s poslancom Štátnej dumy Sergejom Gavrilovom, ktorý 20. júna v Tbilisi predsedal Medziparlamentnému zhromaždeniu pravoslávia (IAO).



Gruzínsku opozíciu a časť verejnosti rozhorčila samotná Gavrilovova prítomnosť, ako aj fakt, že zhromaždeniu IAO predsedal sediac v kresle predsedu gruzínskeho parlamentu a že pritom hovoril po rusky.



Miestne médiá o ňom navyše napísali, že v čase rusko-gruzínskej vojny v roku 2008 podporoval Abcházsko a Osetsko.



Pred budovou parlamentu sa následne zhromaždil dav protirusky naladených ľudí, proti ktorým polícia zasiahla slzotvorným plynom, vodnými delami a streľbou gumenými projektilmi. Gruzínska opozícia následne vyzvala občanov, aby znova vyšli do ulíc Tbilisi.



Demonštranti svoj počiatočný protest využili aj na vyjadrenie nesúhlasu s vládou strany Gruzínsky sen, ktorá je opozíciou označovaná za proruskú.



Odvtedy došlo na gruzínskej politickej scéne k viacerým zmenám, okrem iného bol volebný systém zmenený zo zmiešaného na pomerný (proporčný). Protivládne zhromaždenia sa konajú prakticky dodnes.



Kremeľ označil protesty v Tbilisi za "rusofóbnu provokáciu" a v reakcii na to od 8. júla zastavil letecké spojenie s Gruzínskom. To vyvolalo kritiku mnohých Rusov, pre ktorých je Gruzínsko obľúbeným cieľom letnej dovolenky.



Okrem toho ruský úrad pre dohľad nad kvalitou potravín (Rospotrebnadzor) sprísnil kontroly kvality gruzínskeho vína a ďalších gruzínskych alkoholických nápojov dovážaných do Ruska. Kremeľ deklaroval, že tieto kroky v žiadnom prípade nie sú politické.



Vzťahy medzi Gruzínskom a Ruskom už dlho komplikujú snahy vlád v Tbilisi o vstup do Európskej únie a NATO. Konflikt vyvrcholil v auguste roku 2008 vojnou o odštiepenecké regióny Abcházsko a Južné Osetsko.