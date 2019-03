Ruská FSB podnikla na Kryme raziu voči Tatárom, Ukrajina protestuje

FSB pokračuje v pátraní po ďalších osobách. Podľa informácií ruského denníka Novaja gazeta má FSB v úmysle zadržať 24 aktivistov.

Moskva 27. marca (TASR) - Príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zadržali v stredu na anektovanom Krymskom polostrove 16 aktivistov z komunity krymských Tatárov, ktorých podozrievajú z členstva v panislamskej politickej organizácii Hizb ut-Tahrír.



FSB pokračuje v pátraní po ďalších osobách. Podľa informácií ruského denníka Novaja gazeta má FSB v úmysle zadržať 24 aktivistov.



Všetci zadržaní, ako aj osoby, po ktorých sa pátra, sú príslušníkmi Krymskej solidarity - združenia právnikov, aktivistov a príbuzných krymských politických väzňov.



Denník Novaja gazeta napísal, že vyšetrovatelia zadržaným neumožnili kontakt so svojím právnikom.



Zadržaniu predchádzala séria 25 prehliadok domov a bytov, ktoré sa uskutočnili v troch okresoch Krymu. Okrem agentov FSB sa do razie zapojili aj príslušníci Národnej gardy.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo stredajšiu policajnú raziu voči komunite krymských Tatárov ako porušovanie ľudských práv. Vyjadrilo tiež obavy, že ide o novú vlnu represií.



Ako napísala agentúra Ukrinform, Ukrajina o najnovších udalostiach na Kryme informovala aj Európsku úniu. Na svojom konte na sociálnej sieti Twitter to uviedol zástupca Ukrajiny pri EÚ Mykola Točyckyj. Pripomenul, že k razii a zatýkaniu došlo v deň "5. výročia prijatia rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o územnej celistvosti Ukrajiny". Napísal tiež, že "ruskí okupanti sa dopustili najväčšej vlny porušovania ľudských práv na Kryme", keď vykonali prehliadky v 27 domoch krymských Tatárov a zadržali vyše desať ľudí. Dodal, že Ukrajina o tom informovala európskych partnerov a bude "požadovať rozhodnú odpoveď".



Agentúra AP dodala, že ruské bezpečnostné sily sa zameriavajú na členov skupiny Hizb ut-Tahrír odvtedy, ako Rusko v roku 2014 anektovalo Krym. Táto islamistická skupina na Ukrajine zakázaná nie je, ale Rusko a niekoľko ďalších bývalých sovietskych republík ju považuje za "teroristickú" organizáciu. Najvyšší súd Ruskej federácie túto organizáciu v roku 2003 na území Ruska zakázal.