Ruská polícia zasahovala na schôdzke vodcov ruského podsvetia

Moskva 15. júla (TASR) - Polícia Podmoskovskej oblasti zadržala cez víkend 32 osôb, ktoré sa v jednej z reštaurácií v meste Ľubercy zúčastnili na schôdzke vodcov ruského podsvetia známych pod označením zlodeji zo zákona (vory v zakone).



Podľa agentúry Interfax to v pondelok potvrdila Tatiana Petrovová, hovorkyňa správy ministerstva vnútra pre Podmoskovskú oblasť.



So zadržanými boli spísané protokoly na základe podozrenia zo spáchania výtržnosti a kladenia odporu policajným orgánom.



Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy je medzi zadržanými aj vnuk mafiánskeho bosa Aslana Usojana, známeho pod prezývkou Ded Hasan, ktorý bol zavraždený v Moskve v roku 2013.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) potvrdil i zadržanie Olega Šiškanova, známeho aj ako Šiškan, ktorý je podozrivý z vraždy miestnej poslankyne Tatiany Sidorovovej a jej príbuzných.



Počiatky fenoménu "vorov v zakone" možno vystopovať už 16. storočí, keď v cárskom Rusku existovali skupiny zlodejov a lúpežné bandy, ktoré kradli bohatým a pomáhali chudobným. Boli v opozícii voči vláde a mali svoje vlastné pravidlá.



Po páde cárskeho Ruska a boľševickej revolúcii v roku 1917 boli milióny ľudí posielané do pracovných táborov - tzv. gulagov, kde sa formovala vrstva kriminálnikov, z ktorých neskôr vznikli práve mafiáni typu "vor v zakone".



V tomto období vznikol aj zložitý systém tetovania, ktorým je ruská mafia dodnes preslávená.



Postsovietsky organizovaný zločin sa vyznačuje hierarchickou štruktúrou - i keď voľnejšou ako u klasickej mafie -, tradíciami, disciplinovanosťou a poriadkom.



Na vrchole pomyselnej pyramídy je vždy "vor v zakone" - profesionálny zločinec, starší a skúsený, ktorý si svoje postavenie vydobyl svoju kriminálnou "kariérou". Nikdy nespolupracuje s políciou a ostatní ho plne rešpektujú. Svoju "funkciu" vykonáva až do svojej smrti.