Ruská polícia zhabala celý náklad kritickej správy o Putinovi

Moskva 12. marca (TASR) - Ruská polícia zhabala celý náklad správy venovanej doterajšiemu pôsobeniu prezidenta Vladimira Putina v najvyššej politike, ktorú vypracovali opoziční politici Iľja Jašin a Vladimir Milov. Jašin o tom informoval na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook. Správu o tom v pondelok priniesla rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Podľa Jašina k zhabaniu nákladu správy, nazvanej "Putin. Výsledky. 2018", došlo na parkovisku jedného z obchodných centier v Moskve. Polícia celý náklad zhabala v okamihu, keď ho Jašin a Milov mali prebrať a naložiť do auta.



Najnovšia správa je pokračovaním tradície analýz, ktoré písal a zverejňoval zavraždený opozičný politik Boris Nemcov.



Správa vypracovaná Jašinom a Milovom je venovaná výsledkom, ktoré dosiahol Putin za 18 rokov vo funkcii prezidenta Ruskej federácie. Prezentácia tohto diela sa mala konať na budúci týždeň. Jašin ubezpečil, že prezentácia sa uskutoční aj napriek zhabaniu nákladu brožúry.



Vo svojom vyhlásení na Facebooku Jašin poukázal na to, že konanie polície bolo očividne ilegálne. Vysvetlil totiž, že v Rusku nie je zakázané vystupovať proti prezidentovi a zverejňovať správy, ktoré ho kritizujú. Jašin však tiež naznačil, že polícia v praxi plní politické zadanie a konfiškuje všetky tlačoviny, v ktorých "Putin nie je chválený".



Nemcov bol zavraždený 27. februára 2015 v centre Moskvy, kde sa deň na to mala konať úradmi povolená demonštrácia proti vláde a vojne na Ukrajine. Zasahovaniu Ruska do vývoja udalostí na susednej Ukrajine Nemcov venoval aj svoju poslednú správu, ktorú zaňho po vražde dokončili jeho najbližší spolupracovníci vrátane Jašina.



V druhej polovici 90. rokov, za vlády vtedajšieho ruského prezidenta Borisa Jeľcina, Nemcov zastával post vicepremiéra. Istý čas sa o ňom dokonca hovorilo ako o možnom Jeľcinovom "korunnom princovi". Neskôr sa stal ostrým kritikom režimu Jeľcinovho nástupcu Vladimira Putina.