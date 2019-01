Ruská pravoslávna cirkev sa nechystá prejsť na gregoriánsky kalendár

K väčšine pravoslávnych cirkví sa pri prechode na gregoriánsky kalendár nepridali cirkvi v Jeruzaleme, Rusku, Gruzínsku a Srbsku, kde sa Božie narodenie slávi v noci na 7. januára.

Moskva 16. januára (TASR) - Moskovský patriarchát sa napriek prosbám časti veriacich nechystá prejsť na gregoriánsky kalendár, ako to v minulosti urobili iné pravoslávne cirkvi. Vo vysielaní televízie Rossija-24 to uviedol metropolita Ilarion.



Podľa agentúry Interfax Ilarion uznal, že niektorí pravoslávni v Rusku sa sťažujú, že oslavy občianskeho Nového roku pripadajú vždy na predvianočný pôst, a preto ich zaujíma, či by nebolo možné aj v Rusku preložiť slávenie Vianoc na 25. decembra - ako je to v iných národných pravoslávnych cirkvách.



Metropolita však v tejto súvislosti upozornil, že na to by bolo nutné zmeniť "celú štruktúru liturgického života i cirkevný kalendár, a náš veriaci ľud takúto novinku neprijme".



Rozdiel v čase slávenia Vianoc v rámci pravoslávia spôsobuje používanie odlišných kalendárov, vysvetľuje Interfax. V roku 1923 sa totiž väčšina národných pravoslávnych cirkví rozhodla používať revidovaný novojuliánsky kalendár, ktorý do roku 2800 zodpovedá gregoriánskemu kalendáru. Od gregoriánskeho, ktorý je v súčasnosti smerodajný pre iné cirkvi, delí štandardný juliánsky kalendár 13 dní.



K väčšine pravoslávnych cirkví sa pri prechode na gregoriánsky kalendár nepridali cirkvi v Jeruzaleme, Rusku, Gruzínsku a Srbsku, kde sa Božie narodenie slávi v noci na 7. januára. "Starý" Nový rok napríklad v Rusku a iných postsovietskych krajinách vítali v noci na 14. januára.



Presný dátum Ježišovho narodenia však nie je známy. Počas jeho života sa totiž v Judsku používal lunárny kalendár, ktorý sa so solárnym (slnečným) kalendárom zlaďuje a porovnáva pomerne ťažko, približuje Interfax.