Rusi v SAR neprispievajú k stabilite krajiny, tvrdí Francúzsko

Rusko v tomto roku darovalo SAR stovky zbraní a vyslalo tam 175 svojich vojenských inštruktorov na posilnenie vládnych síl v boji proti militantným skupinám.

Paríž 28. októbra (TASR) - Narastajúci vplyv Ruska v Stredoafrickej republike (SAR), bývalej francúzskej kolónii, v uplynulých mesiacoch neprispel k stabilizácii krajiny. Pre týždenník Jeune Afrique to vyhlásila francúzska ministerka obrany Florence Parlyová, ktorú v nedeľu citovala tlačová agentúra Reuters.



Rusko vlani v decembri dostalo od Bezpečnostnej rady OSN povolenie na dodávku zbraní do SAR, kde od roku 2013 zúri vojnový konflikt. Ten vypukol po tom, ako prevažne moslimská povstalecká koalícia Séléka zvrhla vtedajšieho prezidenta Francoisa Bozizého, čo vyvolalo odvetné útoky zo strany kresťanských milícií Anti-balaka.



Hoci si SAR v roku 2016 zvolila nového lídra, krajina sa zmieta vo víre občianskeho násilia a politickej nestability.



Rusko v tomto roku darovalo SAR stovky zbraní a vyslalo tam 175 svojich vojenských inštruktorov na posilnenie vládnych síl v boji proti militantným skupinám. Moskva minulý týždeň oznámila, že plánuje do SAR zaslať ďalšiu výzbroj a ďalších inštruktorov. Ide o najväčšiu vojenskú iniciatívu Ruska v Afrike za niekoľko desaťročí.



Na otázku, či narastajúci vplyv Ruska v SAR ohrozuje záujmy Francúzska, Parlyová odpovedala: "Nehovorila by som o francúzskych záujmoch, ale o záujmoch Stredoafrickej republiky. Afrika patrí Afričanom - ani Rusom ani Francúzom."



"Je pravda, že Rusko si v uplynulých mesiacoch posilnilo svoju pozíciu v SAR, ale nie som si istá, či táto prítomnosť a iniciatíva Moskvy vrátane dohôd podpísaných koncom augusta v Chartúme prispieva k stabilizácii krajiny," dodala.



Ozbrojené skupiny z SAR podpísali v sudánskej metropole pod záštitou Ruska a Sudánu predbežnú dohodu, zatiaľ čo Africká únia (AÚ) podporovaná Parížom dohliada na pokrízové vyjednávania. Francúzsko si v SAR udržiava svoje vlastné vojenské sily, najmä v rámci mierovej misie OSN známej pod skratkou MINUSCA.