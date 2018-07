Ruská Štátna duma schválila zvýšenie veku odchodu do dôchodku

Dôchodková reforma vyvolala pobúrenie, a to najmä u mužov.

Moskva 19. júla (TASR) - Ruská Štátna duma schválila vo štvrtok v prvom čítaní návrh zákona o zvýšení veku odchodu do dôchodku - v prípade žien by malo ísť o zvýšenie zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov. Malo by ísť o postupný proces v rámci nasledujúcich 15 rokov.



Proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku demonštrovali aktivisti aj z komunistickej strany, aj zo strán podporujúcich voľný trh, uviedla agentúra AP. V stredu na nepovolenej demonštrácii v Petrohrade bolo zatknutých niekoľko osôb.



Dôchodková reforma vyvolala pobúrenie, a to najmä u mužov. Podľa štatistických údajov Svetovej banky spred dvoch rokov sa totiž 43 percent ruských mužov nedožije veku 65 rokov.



Ruský premiér Dmitrij Medvedev oznámil zmeny zamýšľané vládou v deň, keď ruský národný tím hral otvárací zápas majstrovstiev sveta vo futbale, v ktorom porazil Saudskú Arábiu 5:0. V súvislosti s tým sa v Rusku objavili špekulácie, že si oznámenie dôchodkovej reformy načasoval takto zámerne, aby vďaka futbalovému zápasu od neho odpútal pozornosť.



V dolnej komore parlamentu, kde dominujú prokremeľské strany, však zákon nečelil veľkému odporu. V prvom čítaní ho poslanci schválili pomerom hlasov 327 ku 102, jeden sa zdržal. Hlasovanie o zákone v druhom čítaní by malo nasledovať po ďalších dvoch mesiacoch diskusií.



Zo zákona vyplýva aj nepatrné zvýšenie dôchodkov. Priemerný mesačný dôchodok je v súčasnosti 14.000 rubľov (190 eur).