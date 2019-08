Ruská vláda obvinila USA z podpory protestov v Moskve

Protesty v Moskve sa konajú od 14. júla, a to z dôvodu odmietnutia zaregistrovať do nadchádzajúcich komunálnych volieb opozičných kandidátov.

Moskva 9. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že v súvislosti s nedávnymi opozičnými protestmi v Moskve si predvolalo zástupcu tamojšieho veľvyslanectva Spojených štátov, ktoré údajne nabádalo k účasti na týchto zhromaždeniach. Informovala o tom agentúra AFP.



Spojené štáty kritizovali zásahy proti protestujúcim, ktorí požadovali spravodlivé komunálne voľby v Moskve, pričom ich polícia rozháňala obuškami a tisíce z nich zadržala.



Pred zhromaždením z minulej soboty zverejnilo americké veľvyslanectvo na svojej internetovej stránke "výstrahu", v ktorej spomenulo čas a miesto akcie s tým, že Američania sa majú danej časti mesta "vyhnúť". Ruský rezort diplomacie však v piatkovom vyhlásení uviedol, že pripojenie mapky s vyznačením miesta protestu považuje za "zvolávanie" účastníkov, čo predstavuje "pokus o zasahovanie do záležitostí" Ruska.



Moskva už predtým kritizovala nemeckú verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu stanicu Deutsche Welle, ktorá podľa nej takisto pozývala na spomínané zhromaždenie.



Protesty v Moskve sa konajú od 14. júla, a to z dôvodu odmietnutia zaregistrovať do nadchádzajúcich komunálnych volieb opozičných kandidátov. Najmasovejšie boli úradmi nepovolené zhromaždenia z 27. júla a 3. augusta. Ďalší protest je naplánovaný na najbližšiu sobotu.



Najnovšie zásahy proti protestujúcim v Moskve boli najrozsiahlejšie od masových demonštrácií proti návratu Vladimira Putina do úradu prezidenta z roku 2012. Ku vtedajším protestom podľa Moskvy takisto podnecovali Spojené štáty.