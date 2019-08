Rusko navrhlo obmedzenie kontaktov s vedcami zo zahraničia

Podľa nových pravidiel sa ruskí vedci v mimopracovnom čase môžu so zahraničnými kolegami stretávať len so súhlasom od svojho nadriadeného.

Moskva 15. augusta (TASR) - Odporúčania ruského ministerstva školstva a vedy na obmedzenie kontaktov ruských vedcov s ich zahraničnými kolegami považuje predseda Ruskej akadémie vied (RAN) Alexandr Sergejev za absurdné. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS.



Sergejev reagoval na správy z ruských médií, ktoré v stredu informovali o existencii nariadenia, podľa ktorého napríklad vedúci vedeckej inštitúcie musia päť dní pred schôdzkou so zahraničnými vedcami informovať ministerstvo o počte účastníkov za ruskú stranu a po stretnutí zaslať hodnotiacu správu.



Podľa nových pravidiel sa ruskí vedci v mimopracovnom čase môžu so zahraničnými kolegami stretávať len so súhlasom od svojho nadriadeného. Tieto návrhy na obmedzenie kontaktov so zahraničnými kolegami označil Sergejev za absurdné.



Zdôraznil, naopak, že treba podporovať slobodnú komunikáciu so zahraničnými vedcami a výmenu informácií. Uznal pritom, že výmena vedeckých informácií sa nemá týkať vedeckých inštitúcií, ktorých výskum či program podlieha režimu utajenia.



Do polemiky sa zapojil aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, keď uviedol, že nariadenie ministerstva školstva a vedy je prehnané, pričom zdôraznil, že "sa netreba spútavať pravidlami, ktoré v konečnom dôsledku nepovedú k ničomu dobrému".



"Samozrejme, treba byť do istej miery ostražitý, pretože zahraničné spravodajské služby nespia a vedeckú a priemyselnú špionáž tiež nikto nezrušil, dochádza k nej 24 hodín denne a sedem dní v týždni," uviedol Peskov.