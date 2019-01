Ruské úrady vyšetrujú bombové hrozby voči inštitúciám v Magnitogorsku

Úrady v Magnitogorsku sú v pohotovosti od 31. decembra, keď sa po výbuchu zrútila časť desaťposchodového bytového domu. Nešťastie si vyžiadalo 39 životov.

Magnitogorsk 21. januára (TASR) - Viacero organizácií v ruskom Magnitogorsku dostalo v pondelok anonymné e-maily upozorňujúce na možné teroristické útoky. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Medzi inštitúciami, ktoré dostali takéto vyhrážky, figurujú nemocnice, školy či nákupné centrá. Miestne úrady obyvateľov vyzvali, aby "nepodliehali panike". E-maily momentálne prešetrujú.



"Správy o bombách údajne nastražených do magnitogorských inštitúcií sa preverujú," informoval tlačový úrad Ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



Úrady v Magnitogorsku sú v pohotovosti od 31. decembra, keď sa po výbuchu zrútila časť desaťposchodového bytového domu. Nešťastie si vyžiadalo 39 životov. Ruské úrady sa domnievajú, že túto explóziu zapríčinil únik plynu a odmietli tvrdenie teroristickej organizácie Islamského štátu (IS), ktorá vyhlásila, že išlo o jej útok.



Niektoré ruské médiá však informovali, že do obytnej budovy nastražili výbušniny traja domnelí radikálni islamisti. Podľa týchto nepotvrdených správ prišli títo traja muži o život nasledujúci deň, 1. januára, keď sa neďaleko čiastočne zrútenej budovy pokúšali v minibuse preniknúť cez policajný kordón.



Samotná polícia informovala o výbuchu minibusu zapríčinenom explóziou plynovej nádoby, pri ktorom neďaleko zrúteného bytového domu zahynuli traja ľudia.



Stanica RFE/RL pripomína, že viacero výbuchov obytných budov, ku ktorým došlo v Rusku v ostatných 25 rokoch, pripisujú militantom zo severného Kaukazu. Za mnoho ďalších takýchto nešťastí však mohli aj výbuchy plynu v domácnostiach.