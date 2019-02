Ruskému aktivistovi hrozí päť rokov väzenia za boj proti skládke

Viačeslava Jegorova, aktivistu z mesta Kolomna v Moskovskej oblasti, polícia zadržala 31. januára hneď po vykonaní bytovej prehliadky v jeho bydlisku.

Moskva 8. februára (TASR) - Ruského aktivistu, ktorý bojuje proti skládke odpadov v Moskovskej oblasti, obvinili z porušenia zákona o organizovaní verejných zhromaždení. V prípade, že ho súd uzná vinným, hrozí mu do päť rokov väzenia. Informovala o tom agentúra Interfax.



Viačeslava Jegorova, aktivistu z mesta Kolomna v Moskovskej oblasti, polícia zadržala 31. januára hneď po vykonaní bytovej prehliadky v jeho bydlisku.



Ako dodala agentúra Interfax, táto razia sa konala v súvislosti s podozrením, že Jegorov opakovane porušil zákonom stanovené pravidlá na organizovanie verejných zhromaždení. Mestský súd v Kolomne následne 2. februára nariadil pre Jegorova dva mesiace domáceho väzenia, kým orgány činné v trestnom konaní ukončia vyšetrovanie a odovzdajú kauzu súdu.



Skládka Voloviči, proti ktorej Jegorov bojuje, sa nachádza v blízkosti mesta Kolomna. Jej celková rozloha je momentálne 22 hektárov. Do prevádzky bola uvedená v roku 1990. Na jar roku 2018 obyvatelia Kolomny začali protestovať proti skládke, pričom vlani apríli bolo zadržaných niekoľko aktivistov, ktorí sa snažili zabrániť vjazdu smetiarskych vozidiel.



Obyvatelia Kolomny sa dlhodobo sťažujú na nepríjemný zápach, ktorý sa zo skládky šíri. Okrem toho sa obávajú nárastu objemu dovážaného odpadu.



Orgány moskovského regiónu na ich protesty a návrhy reagovali upozornením, že skládka Voloviči ešte ani zďaleka nedosiahla svoju kapacitu. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov medzičasom koncom roku 2018 informoval, že všetky skládky v blízkosti Moskvy budú uzavreté do dvoch rokov.



Rusko od 1. januára tohto roku zaviedlo nový systém nakladania s pevným komunálnym odpadom, ktorý umožňuje zmenu princípov a mechanizmov zberu, triedenia, spracovania a recyklácie. Agentúra Interfax poznamenala, že Moskva, Petrohrad a Sevastopol dostali výnimku a reformu zberu a spracovania tuhého komunálneho odpadu zavedú do praxe až 1. januára 2022.



Moskovské úrady navyše chcú likvidáciu odpadu riešiť aj jeho odvozom na skládky do menej prosperujúcich oblasti na severe krajiny, kde je však nedotknutá príroda.



Na protest proti tomu sa minulý víkend v 19 obciach Archangeľskej oblasti na pobreží Bieleho mora zišli na zhromaždeniach miestni obyvatelia. Tí sa snažia zabrániť výstavbe skládky tuhého komunálneho odpadu, najmä dovozu komunálneho odpadu z Moskvy, ale aj realizácii najnovších plánov na výstavbu spaľovne.



Rusko podľa odhadov ekologickej organizácie Greenpeace vyprodukuje za rok takmer 70 miliónov ton odpadu. Triedenie sa uplatňuje len v asi stovke ruských miest. Väčšina odpadkov sa desiatky rokov ukladá na skládkach, ktoré sú čoraz väčším zdrojom znečistenia.



Ruské ministerstvo ochrany životného prostredia svojho času pripustilo, že "väčšina týchto skládok vznikla pred 50 rokmi, bez akejkoľvek technológie na čistenie toxických plynov a odpadových vôd".