Hackeri, ktorí údajne zasahovali do volieb v USA, sú stále aktívni

Skupina známa aj ako Fancy Bear, údajne aktívne pracuje na zhromažďovaní e-mailov americkej politickej elity.

Paríž 12. januára (TASR) - Tá istá skupina ruských hackerov s prepojením na ruskú vládu, ktorá v minulosti prenikla do systémov americkej Demokratickej strany, pripravovala v ostatných mesiacoch pôdu na špionážnu kampaň proti americkému Senátu. O odvolaním sa na správu japonskej nadnárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa kybernetickou bezpečnosťou Trend Micro o tom v piatok informovala agentúra AP.



Správa Trend Micro naznačuje, že skupina známa aj ako Fancy Bear, aktívne pracuje na zhromažďovaní e-mailov americkej politickej elity. Tá istá skupina mala zasahovať aj do kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016.



"Stále sú veľmi aktívni - prinajmenšom v prípravách - na ďalšie ovplyvňovanie verejnej mienky. Zbierajú informácie, ktoré by mohli neskôr zverejniť," povedal výskumník v oblasti bezpečnosti Feike Hacquebord.



Orgán zodpovedajúci za bezpečnosť amerického Senátu sa k citovanej správe odmietol vyjadriť.