Ruskí pravoslávni veriaci nemôžu ísť do konštantínopolských chrámov

Dôvodom je fakt, že moskovský patriarchát v pondelok prerušil vzťahy s konštantínopolským patriarchátom.

Moskva 16. októbra (TASR) - Veriaci ruskej pravoslávnej cirkvi sa už nebudú môcť modliť a prijímať eucharistiu v chrámoch konštantínopolského patriarchátu - vrátane chrámov na hore Athos v Grécku.



Dôvodom je fakt, že moskovský patriarchát v pondelok prerušil vzťahy s konštantínopolským patriarchátom kvôli rozhodnutiu ekumenického patriarchu Bartolomeja začať proces, ktorým pravoslávna cirkev na Ukrajine získa autokefálne postavenie.



Podľa agentúry TASS tlačový tajomník moskovského patriarchu Alexandr Volkov vysvetlil, že prerušenie vzťahov medzi moskovským a konštantínopolským patriarchátom, ktoré vyhlásila synoda ruskej pravoslávnej cirkvi v pondelok v Minsku, pre "veriacich našej cirkvi znamená, že odteraz sa až do zmeny pozície Konštantínopola nebudú môcť zúčastňovať na bohoslužbách v chrámoch konštantínopolského patriarchátu, ani prijímať v nich eucharistiu a zapájať sa do iných obradov.



Volkov súčasne uviedol, že pondelkové rozhodnutie synody nemožno považovať za schizmu v pravoslávnej cirkvi.



Synodu do Minska zvolal patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill, ktorý stojí na čele ruskej pravoslávnej cirkvi, po tom, ako konštantínopolský arcibiskup a ekumenický patriarcha Bartolomej, označovaný v rámci pravoslávia za "prvého medzi rovnými", uznal 11. októbra nezávislosť ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, informovala stanica Slobodná Európa.



Autonómny mníšsky štát Svätého vrchu (Athos) je spoločenstvom 20 pravoslávnych mužských kláštorov, ktoré patria pod jurisdikciu konštantínopolského patriarchu.



Hora je jedným z hlavných svätých miest pre pravoslávnych kresťanov a je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Na Athose sú dovolené len návštevy mužov akéhokoľvek náboženstva, ktorí však potrebujú osobitné povolenie. Povolenie na vstup si od konštantínopolského patriarchátu musia vyžiadať aj pravoslávni duchovní.