Ruskí predstavitelia obvinili Západ z vyvolávania novej studenej vojny

Moskva 4. apríla (TASR) - Najvyššie postavení predstavitelia ruskej obrany a bezpečnosti obvinili Západ z vyvolávania novej studenej vojny, pretože sa podľa nich takto snaží zachovať si slabnúci vplyv v celosvetových záležitostiach.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu vyhlásil, že NATO využíva "neexistujúcu ruskú hrozbu na metodické posilňovanie svojho vojenského potenciálu" a zvyšovanie počtu svojich vojakov neďaleko hraníc Ruska.



Šojgu na bezpečnostnej konferencii v ruskej metropole povedal, že Moskva odpovie na kroky NATO posilnením svojich obranných kapacít", aby "zaistila bezpečnosť Ruska i jeho spojencov".



Na konferencii vystúpil aj riaditeľ ruskej civilnej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin. Povedal, že na základe krokov Washingtonu voči Rusku možno začať hovoriť o návrate obdobia studenej vojny.



"Washington je už veľmi fixovaný na boj proti neexistujúcej takzvanej ruskej hrozbe. Nadobudlo to také rozmery a také absurdné črty, že je možné hovoriť o návrate temných čias studenej vojny," uviedol šéf tajnej služby, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Vzťahy Ruska so Západom sa zhoršili tak, že dosahujú najnižšiu úroveň od skončenia studenej vojny - spôsobilo to anektovanie Krymského polostrova Ruskom a podpora separatistov na východe Ukrajiny. Napätie sa ďalej stupňovalo tento mesiac, po otrave bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v Británii, čo viedlo k masovému vyhosťovaniu diplomatov zo strany Západu aj Ruska, pripomenula tlačová agentúra AP.