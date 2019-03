Ruskí vojaci prišli do Venezuely, vyhlásil atašé v Moskve

Dve lietadlá ruských vzdušných síl pristáli v sobotu 23. marca vo venezuelskom hlavnom meste Caracas a na ich palubách sa nachádzalo takmer 100 ruských vojakov, napísali už skôr mieste médiá.

Moskva 28. marca (TASR) - Ruskí vojaci pricestovali do Venezuely na diskusie o vojenskej spolupráci, a nie sú tam preto, aby sa zúčastňovali na vojenských operáciách. Vo štvrtok to vyhlásil venezuelský vojenský splnomocnenec v Moskve José Torrealba Pérez, ktorého citovala ruská tlačová agentúra Interfax a následne agentúra Reuters.



Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval Rusko, aby stiahlo vojakov z Venezuely, zmietajúcej sa v sociálnej a hospodárskej kríze. Trump dodal, že pokiaľ ide následné kroky Spojených štátov, otvorené sú "všetky možnosti".



Kremeľ podľa ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti vo štvrtok odmietol Trumpovu výzvu voči Rusku, aby sa stiahlo z Venezuely. Kremeľ doplnil, že jeho kroky v tejto latinskoamerickej krajine sú v súlade so zákonom a sú dohodnuté s legitímnou venezuelskou vládou.



Moskva tiež uviedla, že vojenská prítomnosť Ruska vo Venezuele nepredstavuje hrozbu pre nikoho.



"Rusko neohrozuje vo Venezuele nikoho, na rozdiel od občanov Washingtonu," povedala v Moskve novinárom - vrátane reportérov tlačovej agentúry AFP - hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Slovom "občania" narážala na vyhlásenia predstaviteľov Bieleho domu.



USA boli prvou krajinou, ktorá uznala venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa za dočasného prezidenta a trvala na tom, že vlaňajšie znovuzvolenie Nicolása Madura za prezidenta bolo nelegitímne. Washington zároveň zosilnil sankcie a ďalšie diplomatické opatrenia, aby ho donútil vzdať sa moci.



Trump v stredu okrem výzvy voči Rusku tiež povedal, že venezuelský ľud prešiel za Madurovej vlády "nepochopiteľnými" skúškami, keďže nastal nedostatok potravín a liekov, zločinnosť prudko stúpla a len nedávno začali väčšinu krajiny postihovať výpadky elektriny. Ušli odtiaľ približne tri milióny obyvateľov, zväčša do susedných štátov, ale tisíce aj do USA.