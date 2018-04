Vyšetrovatelia zmapovali pohyb Skripaľovej v Moskve, jed nenašli

Trasu, po ktorej sa pohybovala dcéra bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa, zmonitoroval Vyšetrovací výbor Ruskej federácie.

Moskva 19. apríla (TASR) - Ruskí vyšetrovatelia zmapovali pohyb Julije Skripaľovej pred odletom z Moskvy do Londýna a nenašli nijaké stopy po jedovatej látke. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Trasu, po ktorej sa pohybovala dcéra bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa, zmonitoroval Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Ten zároveň v stredu večer zverejnil záznam z bezpečnostnej kamery z moskovského letiska Šeremeťjevo, z ktorého Julija odlietala do Británie. Na záberoch vidno ženu, ktorá vyzerá ako Skripaľová, ako pred terminálom vystupuje z taxíka, absolvuje letiskové kontroly a nastupuje do lietadla.



Ruskí vyšetrovatelia rekonštruovali pohyb agentovej dcéry od jej domu v ruskej metropole, v ktorom žila, a odkiaľ sa vydala na návštevu svojho otca do Británie. Preverili tiež pasažierov, ktorí boli spolu s ňou v lietadle a zistili, že u nikoho z nich sa neprejavovali symptómy otravy.



Ruský vyšetrovací výbor súčasne obvinil britské úrady z neochoty poskytnúť informácie o priebehu vyšetrovania prípadu v Spojenom kráľovstve.



Skripaľovcov našli 4. marca v bezvedomí na lavičke v Salisbury po zasiahnutí nervovoparalytickou látkou, s ktorou podľa neskorších zistení polície prišli po prvý raz do kontaktu na vstupných dverách svojho domu.



Britskí vyšetrovatelia pôvodne predpokladali, že Julija Skripaľová mohla smrtiacu látku novičok nevedomky priviezť z Ruska.



Británia obvinila z chemického útoku na Skripaľovcov Rusko, ktoré to však rozhodne popiera. Moskva trvá na tom, že svoj arzenál chemických zbraní v roku 2017 pod medzinárodným dohľadom zlikvidovala.