Rusko a Čína vetovali rezolúciu OSN o Venezuele predloženú USA

New York 28. februára (TASR) - Rusko a Čína vo štvrtok využili právo veta na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), aby zablokovali rezolúciu predloženú Spojenými štátmi, ktorá žiadala nové prezidentské voľby vo Venezuele a nerušené dodávky humanitárnej pomoci. Informovala o tom agentúra AFP.



Návrh USA podporilo deväť krajín vrátane Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Juhoafrická republika hlasovala proti rezolúcii a Indonézia, Rovníková Guinea a Pobrežie slonoviny sa hlasovania zdržali.



Bezpečnostná rada OSN hlasovala aj o rezolúcii predloženej Ruskom, ktorá však hlasovaním neprešla. Podporili ju len štyria z 15 členov. Toto uznesenie vyzývalo na riešenie situácie "mierovými prostriedkami" a požadovalo, aby humanitárnu pomoc smerujúcu do Venezuely najskôr odobrila vláda tamojšieho prezidenta Nicolása Madura.



Líder venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorého niektoré krajiny uznali za prezidenta krajiny, vo štvrtok oznámil, že sa cez víkend vráti do venezuelského hlavného mesta Caracas, a to aj napriek "hrozbám", ktorým tam čelí.



Guaidó to povedal v brazílskej metropole Brazília po rozhovoroch s prezidentom tejto krajiny Jairom Bolsonarom. Bolsonaro uznal Guaidóa za venezuelského prezidenta a zaujal tvrdý postoj voči Madurovi. Bolsonaro zároveň povedal, že Brazília pomôže Venezuele pri návrate k demokracii.



Guaidó nešpecifikoval, akým hrozbám v prípade návratu do vlasti čelí. Jednou z možností je však podľa agentúry AP zatknutie na príkaz Madura.