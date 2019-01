Rusko a Japonsko rokujú s cieľom vyriešiť spor ohľadom Kuríl

Sovietsky zväz zabral najjužnejšie ostrovy Kurilského súostrovia, ktoré Japonsko nazýva Severné teritóriá, v posledných dňoch druhej svetovej vojny.

Moskva 14. januára (TASR) - S cieľom ukončiť spor ohľadom Kurilských ostrovov a umožniť tak uzavretie mieru sa v pondelok v Moskve stretli ministri zahraničných vecí Ruska a Japonska. Informovala o tom agentúra AFP.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas stretnutia so svojim náprotivkom Taróom Kónom vyhlásil, že možnosti spolupráce sú "skutočne nevyčerpateľné" a mali by byť využité na dosiahnutie mierovej dohody. Dodal taktiež, že ide o ťažkú úlohu, keďže v prípade Kuríl obe strany zápasia s "výsledkom druhej svetovej vojny, ktorý je ukotvený v Charte OSN a spojeneckých dokumentoch".



Taró Kóno na margo rokovaní uviedol, že Moskva a Tokio by mali "urýchliť (mierové) rokovania a prekročiť hranice svojich predchádzajúcich postojov".



Ruský prezident Vladimir Putin a japonský premiér Šinzó Abe sa ešte v novembri dohodli na tom, že zintenzívnia mierové rokovania, ktoré by mali byť založené na spoločnej sovietsko-japonskej deklarácii z roku 1956.



Podpísaním danej deklarácie boli nielen obnovené diplomatické vzťahy medzi Japonskom a ZSSR, ale Moskva sa v nej taktiež zaviazala navrátiť Japonsku po uzavretí mieru dva sporné Habomajské ostrovy a ostrov Šikotan. Rokovania však vtedy stroskotali po tom, že Japonsko trvalo na navrátení dodatočných dvoch ostrovov Iturup a Kunašir.



Sovietsky zväz zabral najjužnejšie ostrovy Kurilského súostrovia, ktoré Japonsko nazýva Severné teritóriá, v posledných dňoch druhej svetovej vojny. Tento spor o ostrovy bránil obom stranám uzavrieť povojnovú mierovú zmluvu oficiálne ukončujúcu vojnový stav.