Rusko a Srbsko obvinili z nárastu napätia v Kosove NATO a EÚ

Kosovská polícia uviedla, že operácia bola zameraná proti organizovanému zločinu a primárne sa týkala iných policajtov - a že pri zásahu utrpelo zranenia päť mužov zákona a šesť civilistov.

Belehrad 29. mája (TASR) - Rusko a Srbsko obvinili NATO a Európsku úniu z nárastu napätia v Kosove, kde v utorok špeciálne jednotky podnikli raziu na Srbmi obývanom severe krajiny, informovala agentúra AP.



Incident v Kosove podnietili "tí, ktorí chcú vytvoriť nárazníkovú zónu s Ruskom na Balkáne" a "ktorí chcú všetkých natlačiť do NATO", vyhlásil v stredu počas návštevy Slovinska ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Pripomenul, že úrady v Kosove majú pod kontrolou práve NATO a EÚ.



Srbský prezident Aleksandar Vučič obvinil v stredu mierové jednotky pod vedením NATO v Kosove, KFOR, že "klamali", keď tvrdili, že Belehrad vopred informovali o operácii.



"NATO by si malo robiť svoju prácu, keď nebude, sú iní, ktorí budú," varoval Vučič.



Vučič v reakcii na raziu nariadil svojim jednotkám plnú bojovú pohotovosť. Neskôr bilancoval, že špeciálne jednotky zatkli počas razie 19 policajtov a deväť civilistov - Srbov z obce Zubin Potok, ktorí sa postavili na odpor kosovskej polícii. Medzi zatknutými bol aj ruský diplomat Michail Krasnoščekov, člen Misie OSN v Kosove (UNMIK). Skončil so zraneniami v nemocnici.