Rusko a Sýria naliehajú na USA, aby nechali sýrskych vysídlencov odísť

Strediská poukázali na zlé podmienky v tábore Rukbán a upozornili, že povstalci spriaznení so Spojenými štátmi obyvateľov prakticky zadržiavajú ako rukojemníkov.

Bejrút 6. marca (TASR) - Rusko a Sýria vyzvali v stredu Spojené štáty, aby umožnili desaťtisícom vysídlených osôb odísť z tábora Rukbán pri južnej sýrskej hranici s Jordánskom. Príslušné koordinačné strediská Ruska a Sýrie v spoločnom vyhlásení obvinili USA, že v tomto tábore ponechávajú proti vlastnej vôli približne 40 000 ľudí, uviedla tlačová agentúra AP.



Strediská poukázali na zlé podmienky v tábore Rukbán a upozornili, že povstalci spriaznení so Spojenými štátmi obyvateľov prakticky zadržiavajú ako rukojemníkov. Odmietli pritom argument Washingtonu, že Sýria týmto vysídlencom nedokáže poskytnúť bezpečné ubytovanie.



Podľa spomínaného vyhlásenia sýrska vláda vybudovala pre ľudí z Rukbánu zariadenia vo viacerých provinciách krajiny. Vo vyhlásení sa tiež zdôrazňuje, že Damask vysídlencom zaručil plnú bezpečnosť. Predstavitelia Ruska a Sýrie vyzvali OSN, aby zakročila a pomohla tábor Rukbán evakuovať, doplnila AP.



Z posledného územia v Sýrii, ktoré bolo doteraz obsadené Islamským štátom (IS), medzitým odchádzajú stále ďalšie skupiny civilistov vrátane manželiek a detí militantov z tejto teroristickej organizácie. Pri dedine Bárghúz na východe Sýrie, kde stojí proti IS zoskupenie Sýrske demokratické sily (SDF) podporované Spojenými štátmi, neboli v stredu žiadne známky bojov, informovala AP.



Skupina žien, kontrolovaná SDF v prijímacej zóne v púšti pri Bárghúze, sa správala "vzdorovito", pričom sa vyjadrovala pochvalne o IS a rozhnevane pokrikovala na novinárov, dodala agentúra.