Kabulov: Moskva a Taliban sa vysmievajú z tvrdení USA o dodávke zbraní

Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan okrem toho povedal, že cieľom kontaktov Ruska s Talibanom je zaistiť bezpečnosť ruských občanov žijúcich v Afganistane.

Moskva 29. marca (TASR) - Moskva a Taliban sa vysmievajú z tvrdenia Washingtonu, že Rusko tomuto afganskému militantnému hnutiu dodáva zbrane. Povedal vo štvrtok podľa agentúry AP osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov.



Kabulov na tlačovej konferencii v Moskve povedal, že tvrdenia Washingtonu predstaviteľov Ruska a Talibanu počas spoločných rozhovorov ho veľmi pobavili, pričom Taliban uviedol, že všetky zbrane, ktoré jeho bojovníci potrebujú, nakupuje protizákonne od afganskej vlády a polície, len na ne potrebuje peniaze. Ruskí vyjednávači na to podľa Kabulova žartom odvetili: "Prepáčte, ale my nijaké peniaze nemáme."



Kabulov okrem toho povedal, že cieľom kontaktov Ruska s Talibanom je zaistiť bezpečnosť ruských občanov žijúcich v Afganistane a presvedčiť Taliban, aby vstúpil do mierových rokovaní.



Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan tiež zdôraznil, že dosiahnuť mier v Afganistane bez účasti Talibanu je nemožné, a zároveň vyslovil nádej, že talibovia sa zúčastnia nového kola mierových rozhovorov pod vedením Ruska.



Hlavný veliteľ NATO v Afganistane, americký generál John Nicholson, pre britskú stanicu BBC tento týždeň povedal, že Rusko podniká kroky na oslabenie aktivít USA v Afganistane, pričom sa objavili náznaky, že Moskva poskytuje afganským povstalcom finančnú podporu i zbrane.



Ruské veľvyslanectvo v Kábule vo vyhlásení takéto vyjadrenia odmietlo ako "plané reči" a zopakovalo predošlé popretia zo strany ruských predstaviteľov.