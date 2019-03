Rusko aj po špionážnom incidente uistilo Rakúsko o srdečných vzťahoch

Rakúsko je jednou z mála členských krajín EÚ, ktoré udržiavajú s Moskvou blízke vzťahy aj posledných päť rokov, teda v období po anektovaní ukrajinského Krymského polostrova Ruskom.

Moskva 12. marca (TASR) - Rusko uistilo v utorok Rakúsko o tradične blízkych vzájomných vzťahoch, a to napriek špionážnemu incidentu, ktorý nimi otriasol pred niekoľkými mesiacmi. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Dnešné stretnutie potvrdzuje intenzitu nášho politického dialógu, aj na najvyššej úrovni," povedal ruský minister zahraničných vzťahov Sergej Lavrov rakúskej kolegyni Karin Kneisslovej, ktorá je na návšteve Moskvy.



Ruský prezident Vladimir Putin sa vlani viackrát stretol s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, poznamenal Lavrov v úvodnom príhovore Kneisslovej. Vyplýva to z prepisu výrokov, zverejneného ruským ministerstvom zahraničných vecí.



Kneisslová si je podľa vlastných slov istá, že Rakúsko a Rusko budú pokračovať v rozvíjaní vzťahov, predovšetkým na ekonomickej úrovni. Jej vyjadrenia po stretnutí odvysielala aj televízia.



"Pokiaľ ide o vzťahy medzi našimi krajinami, súčasná atmosféra je vynikajúca," povedala Kneisslová novinárom.



Rakúsko je jednou z mála členských krajín EÚ, ktoré udržiavajú s Moskvou blízke vzťahy aj posledných päť rokov, teda v období po anektovaní ukrajinského Krymského polostrova Ruskom. Navyše, Putin tancoval s Kneisslovou na jej svadbe vlani v auguste.



Potom v novembri Rakúsko oznámilo, že odhalilo ruskú špionážnu operáciu, do ktorej bol zapletený plukovník rakúskej armády vo výslužbe. Ten údajne celé desaťročia odovzdával tajné informácie ruskej spravodajskej službe, pripomenula DPA.



Rakúsky denník Kronen Zeitung začiatkom novembra priniesol článok o vyšetrovaní 70-ročného plukovníka vo výslužbe, ktorý údajne odovzdával ruskej vojenskej spravodajskej službe informácie o migračnej kríze, rakúskych vojenských lietadlách a delostreleckých systémoch od konca 90. rokov. Plukovník zo Salzburgu dostal za svoje služby približne 300.000 eur. Ruského agenta, známeho ako Jurij, kontaktoval každé dva týždne a odovzdával mu tajné dokumenty.



Rakúska ministerka zahraničných vecí následne predvolala v tejto veci ruského diplomata, ktorý viedol veľvyslanectvo vo Viedni, a zrušila pripravovanú cestu do Ruska.