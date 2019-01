Bielorusku, ktorá údajne pozná Trumpove tajomstvá, prepustili z väzby

Platená spoločníčka, známejšia pod pseudonymom Nasťa Rybka, tvrdila, že má dôkazy o tajnej dohode Ruska s volebným štábom Donalda Trumpa.

Moskva 22. januára (TASR) - Bieloruskú platenú spoločníčku Anastasiju Vašukevičovú, známejšiu pod pseudonymom Nasťa Rybka, ktorá tvrdila, že má dôkazy o tajnej dohode Ruska s volebným štábom Donalda Trumpa, prepustili po minulotýždňovom zatknutí z ruskej väzby. Právnička Svetlana Sidorkinová to v utorok uviedla tlačovej agentúre AFP.



"Vyšetrovatelia dospeli k rozhodnutiu, že ich prepustia z väzby, ale budú mať povinnosť zúčastniť sa na ďalších úkonoch," povedala Sidorkinová, ktorá zastupuje Alexandra Kirillova, samozvaného sexuálneho guru. Toho zatkli spolu s Vašukevičovou. Kirillov, známy pod pseudonymom Alex Lesli, sa údajne živí ako "tréner špecializujúci sa na rozvoj osobnosti".



Oboch čaká súdny proces a obvinenia vznesené voči nim stále platia, dodala právnička.



Vašukevičová sa do moskovskej vyšetrovacej väznice Lefortovo dostala vo štvrtok 17. januára po tom, ako ju vyhostili z Thajska a po prílete do Moskvy ju skupina neznámych mužov údajne násilím vyvliekla z tranzitnej zóny letiska Šeremetievo na výsostné územie Ruska. V čase svojho zadržania bola na ceste do svojej vlasti, Bieloruska.



Rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) informovala, že Nasťa Rybka bola zadržaná v rámci vyšetrovania kupliarstva.



Nasťa Rybka o sebe vyhlasovala, že sa zaplietla do politického škandálu súvisiaceho s ruským oligarchom Olegom Deripaskom, ktorý mal blízko k Paulovi Manafortovi, bývalému šéfovi predvolebnej kampane súčasného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.



Mladá žena dokonca tvrdila, že má "dieliky do skladačky" podozrení týkajúcich sa pomoci, ktorú Trumpovi počas jeho predvolebnej kampane poskytol Kremeľ.



Vašukevičová si pozornosť médií vyslúžila aj počas pobytu vo väzbe v Thajsku, keď sa prostredníctvom siete Instagram obrátila na "americké tajné služby" a médiá s vyhlásením, v ktorom vyjadrila pripravenosť "hovoriť o zasahovaní Ruska do volieb prezidenta Spojených štátov, ak jej pomôžu dostať sa z väzenia v Thajsku". Neskôr však ponuku odvolala s tvrdením, že sa dohodla s Deripaskom.



Vašukevičová a Kirillov boli v skupine desiatich ľudí, ktorých thajské úrady zadržali vlani v auguste pre podozrenie z nelegálneho prekročenia hranice, pobytu v krajine po vypršaní platnosti víza a práce bez oficiálneho povolenia. V prímorskom rezorte Pchattchajá, ktorý je obľúbeným letoviskom ruských turistov, sa venovali "sexinštruktážam".