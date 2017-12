Rusko bráni myšlienku mierového kongresu o Sýrii v Soči

Ruský minister Lavrov na stretnutí s vodcom sýrskej opozície Ahmadom Džarbom povedal, že kongres v Soči položí základy pre rozhovory pod záštitou OSN.

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu vyhlásil, že Moskvou navrhovaný mierový kongres je rozhodujúci pre dosiahnutie riešenia v Sýrii. Kongres, ktorý by sa mal konať budúci mesiac v Soči, podľa neho nebráni rokovaniam pod záštitou Organizácie Spojených národov.



Lavrovove vyjadrenia prišli deň po tom, ako niekoľko desiatok sýrskych opozičných skupín vydalo vyhlásenie o tom, že rozhovory v ruskom Soči sú pokusom "obísť" mierový proces vedený OSN.



Lavrov na stretnutí s vodcom sýrskej opozície Ahmadom Džarbom povedal, že kongres v Soči položí základy pre rozhovory pod záštitou OSN. Ruský minister pripomenul "širokú podporu" pre rozhovory v Soči medzi Sýrčanmi a uviedol, že zámerom Ruska je združiť čo najviac opozičných skupín, čo by mohlo pomôcť spustiť ústavnú reformu vo vojnou spustošenej krajine.



Lavrov tiež povedal, že Rusko sa snaží v súčasnosti poraziť v Sýrii skupinu napojenú na al-Káidu. "Hlavným protiteroristickým cieľom je porážka Džabhat an-Nusra," uviedol šéf ruskej diplomacie.



Agentúra DPA pripomína, že skupina, ktorá je tiež známa ako Džabhat Fatah aš-Šám, je významným protivníkom ruského spojenca - sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Podľa Lavrova sýrska armáda spolu so svojimi spojencami a Ruskom vytláčajú členov Džabhat an-Nusra z krajiny. Dodal, že tí stále kladú odpor, pretože dostávajú pomoc zo zahraničia.



Rusko už skôr v tomto mesiaci oznámilo čiastočné stiahnutie zo Sýrie - dva roky po tom, ako spustilo leteckú kampaň na podporu Asada. Vďaka ruskej vojenskej intervencii sa sýrske vládne sily opätovne zmocnili rozľahlých území ovládaných predtým povstalcami a skupinou Islamský štát. V decembri vstúpili po prvý raz po rokoch do povstalcami kontrolovanej provincie Idlib, v ktorej dominuje práve Lavrovom spomínaná skupina, dodáva agentúra AP.