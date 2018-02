Čečenský líder R. Kadyrov označil Putina za superhrdinu

Výrok tohto regionálneho čelného predstaviteľa, ktorý sa sám označuje za Putinovho pešiaka, prichádza iba niekoľko týždňov pred ruskými prezidentskými voľbami.

Groznyj 17. februára (TASR) - Kremľom podporovaný čečenský líder Ramzan Kadyrov podľa vlastných slov dúfa, že ruský prezident Vladimir Putin zostane pri moci doživotne. Uviedla to v piatok rozhlasová stanica Slobodná Európa.



Výrok tohto regionálneho čelného predstaviteľa, ktorý sa sám označuje za Putinovho "pešiaka", prichádza iba niekoľko týždňov pred ruskými prezidentskými voľbami. Všeobecne sa očakáva, že Putin (65) si v nich zabezpečí ďalšie šesťročné funkčné obdobie, analyzuje zmienené spravodajské médium.



"Prajem nášmu prezidentovi a najvyššiemu veliteľovi ešte veľa rokov a dúfam, že bude našu krajinu spravovať až do konca svojho života," napísal Kadyrov na sociálnej sieti Telegram. Putina zároveň označil za "superhrdinu" a obvinil nemenovaných oponentov, že z jeho nedávneho prechladnutia robili príliš veľkú kauzu.



"Niektorí ľudia sa snažia spraviť politickú intrigu aj z obyčajného prechladnutia, zabúdajúc na to, že prezident Ruska nie je nadčlovek - hoci je superhrdina," uviedol Kadyrov vo svojom štvrtkovom príspevku.



Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že Kadyrov (41), ktorého Putin dosadil za lídra Čečenska v roku 2007, vládne prostredníctvom represívnych opatrení a vytvoril v tomto severokaukazskom regióne atmosféru beztrestnosti.



Podľa nich nesie zodpovednosť za zneužívanie moci vrátane únosov, neobjasnených zmiznutí osôb, mučenia a vrážd svojich politických oponentov, pričom Kremeľ nad touto skutočnosťou priviera oči, pretože sa na Kadyrova spolieha pri kontrole separatistických nálad a šírenia islamského terorizmu.