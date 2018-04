Rusko predstaví návrh rezolúcie na vyšetrenie údajného útoku v Sýrii

S tvrdením, že v meste Dúmá došlo v noci na nedeľu k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci.

Moskva 10. apríla (TASR) - Rusko plánuje predložiť v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) návrh rezolúcie, na základe ktorej by Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) začala vyšetrovanie posledného údajného chemického útoku v Sýrii. Uviedol to v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.



Odborníkov z OPCW na vyšetrenie údajného chemického útoku, ku ktorému malo dôjsť v meste Dúmá neďaleko sýrskej metropoly Damask, medzičasom oficiálne pozvala aj sýrska vláda.



Lavrov tiež povedal, že ruská vojenská polícia zaistí bezpečný prechod expertov z OPCW do sýrskeho mesta Dúmá - miesto údajného chemického útoku, pri ktorom malo 7. marca zahynúť 70 ľudí vrátane detí.



S tvrdením, že v meste Dúmá došlo v noci na nedeľu k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych. Tieto správy počas víkendu zverejnilo viacero sýrskych proopozičných spravodajských portálov a odvysielala ich aj panarabská televízia al-Džazíra.



Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov - Rusko a Irán. Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia opakovane prízvukoval, že použitie chlóru alebo sarinu pri sobotňajšom útoku na mesto Dúmá nebolo potvrdené a obvinenia voči vláde prezidenta Bašára Asada označil za "falošné".



Americký prezident Donald Trump pred zasadnutím rady prisľúbil, že v priebehu "nasledujúcich 24-48 hodín" pristúpi Biely dom k "zásadným rozhodnutiam". Minister obrany USA James Mattis podľa vlastných slov nevylučuje vojenskú operáciu.