Rusko dočasne zastavilo lety gruzínskych aerolínií nad svojím územím

Moskva 22. júna (TASR) - Rusko v sobotu dočasne zakázalo gruzínskym leteckým spoločnostiam lety nad svojím územím, a to od 8. júla. Rozhodnutie nasledovalo deň po tom, čo prezident Vladimir Putin z obáv o bezpečnosť zakázal lety ruských aerolínií do prozápadného Gruzínska. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Dôvodmi tohto pozastavenia letov je nutnosť zaistiť dostatočný stupeň bezpečia vzdušného priestoru a tiež nedoplatky", ktoré dlhujú gruzínske spoločnosti, uvádzalo sa v oznámení o leteckej doprave.



Kremeľ uviedol, že spomínaný zákaz má "zaručiť národnú bezpečnosť Ruska a chrániť ruských občanov pred zločineckými a ďalšími nezákonnými aktivitami".



Ruské úrady odporučili cestovným kanceláriám, aby prestali predávať dovolenkové pobyty do Gruzínska, a zároveň odporučili ruským turistom návrat domov.



Moskva pozastavila lety do Gruzínska už aj v minulosti - počas vrcholiaceho napätia v októbri 2006 a v auguste 2008, po vypuknutí päťdňovej vojny o gruzínske separatistické regióny Abcházsko a Južné Osetsko.



Najnovšia situácia nastala, keď tisíce pobúrených Gruzíncov vyšli vo štvrtok aj v piatok do ulíc na protest proti tomu, že ruský zákonodarca Sergej Gavrilov si na návšteve v budove gruzínskeho parlamentu v metropole Tbilisi sadol do kresla predsedu a dokonca hovoril po rusky. Demonštranti požadovali odstúpenie ministra vnútra Giorgiho Gachariu a predsedu parlamentu Irakliho Kobachidzeho za to, že to Gavrilovovi umožnili.



Nahnevalo to aj gruzínsku opozíciu, ktorá tvrdí, že súčasná gruzínska vláda otvorene vychádza v ústrety ruským záujmom.



Vo štvrtok sa protestujúci pred parlamentom dostali do zrážok s políciou, ktoré trvali do skorého piatkového rána. Polícia použila na rozohnanie davu slzotvorný plyn, vodné delá a gumené projektily. Podľa gruzínskych médií bolo zadržaných niekoľko desiatok ľudí. Zranenia utrpelo najmenej 240 osôb. Vyše 100 ľudí je stále v nemocnici a dvaja protestujúci prišli o oko, keď ich zasiahli gumové projektily.



Predseda parlamentu Kobachidze nakoniec v piatok odstúpil, ale Gruzíncom to nestačilo a v ten deň prišli pred parlamentnú budovu znova, pričom stále požadovali aj demisiu ministra vnútra Gachariu. Niektorí demonštranti mali pásku cez oko zo solidarity s dvoma spomínanými zranenými.