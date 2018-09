Rusko dodá Sýrii raketový systém protivzdušnej obrany S-300

Veliteľské stanovištia a samotné jednotky sýrskej protivzdušnej obrany budú vybavené ruskými automatizovanými systémami riadenia, ktoré okrem iného zaručia identifikáciu ruských lietadiel.

Moskva 24. septembra (TASR) - V priebehu dvoch týždňov dodá Rusko sýrskej armáde raketový systém protivzdušnej obrany S-300, a to v rámci posilnenia jej bojových spôsobilostí. Oznámil to v pondelok ruský minister obrany Sergej Šojgu.



Ako poznamenala agentúra TASS, vyhlásenie Šojgua zaznelo po nedávnom zostrelení ruského lietadla Il-20 sýrskou protivzdušnou obranou, ktorá tak reagovala na predchádzajúci nálet Izraela.



"Sýrske ozbrojené sily dostanú v priebehu dvoch týždňov moderný raketový systém protivzdušnej obrany S-300. Je schopný zachytiť letecké útočné zbrane do vzdialenosti viac ako 250 kilometrov a zasiahnuť súčasne niekoľko vzdušných cieľov," špecifikoval Šojgu.



Okrem toho, ako poznamenal, veliteľské stanovištia a samotné jednotky sýrskej protivzdušnej obrany budú vybavené ruskými automatizovanými systémami riadenia, ktoré okrem iného zaručia identifikáciu ruských lietadiel.



Ruské prieskumné lietadlo Il-20 zostrelila sýrska raketa 17. septembra nad Stredozemným morom. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube. Bezprostredne po incidente Rusko zo zodpovednosti za zostrelenie svojho lietadla obvinilo Izrael. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruským lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sýrskej provincii Lázikíja.



Ruské ministerstvo obrany neskôr informovalo, že sýrsky systém protivzdušnej obrany S-200 (sovietskej výroby), ktorého raketa omylom zasiahla ruské špionážne lietadlo, nebol vybavený ruským detektorom na automatické rozlíšenie svojich jednotiek od protivníkových (tzv. systém vlastný-cudzí).