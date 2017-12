Rusko dodá Turecku komplety systému S-400 za 2,5 miliardy dolárov

S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany - v prevádzke je od roku 2007.

Moskva 27. decembra (TASR) - Rusko dodá Turecku štyri komplety systému protivzdušnej obrany S-400 za 2,5 miliardy dolárov. Informoval o tom v stredu ruský denník Kommersant.



Noviny sa odvolali na vyjadrenie riaditeľa ruskej štátnej spoločnosti Rostech Sergeja Čemezova, podľa ktorého je už príslušná dohoda medzi oboma stranami takmer sfinalizovaná. Na schválenie čakajú už len záverečné dokumenty.



Turecko podľa šéfa Rostechu zaplatí 45 percent dohodnutej sumy; zvyšných 55 mu poskytne Rusko vo forme pôžičiek. S prvými dodávkami súčastí systému do Turecka sa počíta v marci 2020.



Čemezov zdôraznil, že Turecko dostane komplety S-400 ako vôbec prvá členská krajina Severoatlantickej aliancie.



Správy o tom, že Turecko rokuje s Moskvou o nákupe systému S-400 Triumf, sa objavili už na jar tohto roku. Na Západe tento kontrakt vyvolal znepokojenie: Turecko je totiž členským štátom NATO, avšak S-400 nie je kompatibilný so systémami Aliancie.



Partneri z NATO sa v súčasnom období zvýšeného napätia medzi Ruskom a Západom obávajú aj utužovania vojenskej spolupráce medzi Moskvou a Ankarou.



S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany - v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov.



Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.