Rusko dodalo Číne stíhačky Su-35 ako prvému zahraničnému nákupcovi

Indonézia je druhým zahraničným nákupcom ruských lietadiel Su-35.

Moskva 16. apríla (TASR) - Rusko zavŕšilo dodávky stíhačiek typu Su-35 Číne, informovala v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na Federálnu službu pre vojensko-technickú spoluprácu (FSVTS).



"V súlade so zmluvou boli všetky lietadlá Su-35 dodané zahraničnému zákazníkovi," uviedla FSVTS.



Ako poznamenal TASS, Čína je prvým zahraničným nákupcom ruského stíhacieho lietadla Su-35. Zmluva v hodnote približne 2,5 miliardy dolárov na dodávku 24 kusov týchto stíhačiek do Číny bola podpísaná v roku 2015. Zmluva stanovuje aj dodávky pozemných zariadení a rezervných motorov.



Indonézia je druhým zahraničným nákupcom ruských lietadiel Su-35. Začiatkom roka 2018 prenikli na verejnosť správy, že Rusko podpísalo s Indonéziou zmluvu o dodávke 11 týchto stíhačiek. Podľa zmluvy má Rusko dodať Indonézii prvé lietadlá tento rok.



Plnenie zmluvy s Indonéziou sa stretlo s niektorými ťažkosťami súvisiacimi so sankciami USA, ale zdroj TASS vo vojenských a diplomatických kruhoch uviedol, že tieto ťažkosti "nie sú kritické" a nemali by mať preto vplyv na dodávky stíhačiek.



Su-35S, nadzvuková, viacúčelová stíhačka generácie 4 ++, uskutočnila svoj debutový let 19. februára 2008. Táto stíhačka je derivátom lietadla Su-27.



Su-35S váži 19 ton, praktický dostup má 20.000 metrov, môže vyvinúť maximálnu rýchlosť 2500 kilometrov za hodinu a je určená pre jedného pilota.



Výzbroj stíhačky obsahuje 30-milimetrový kanón a môže niesť až osem ton rakiet a bômb rôznych typov. Su-35S majú ruské ozbrojené sily v prevádzke od roku 2015.