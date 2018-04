Rusko dúfa,že USA vezmú do úvahy jeho obavy z dôsledkov útoku na Sýriu

Ruské médiá v utorok informujú, že Spojené štáty začali pripravovať pôdu pre úder na Sýriu v reakcii na správy o použití chemických zbraní v sýrskom meste Dúmá.

Moskva 10. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí na utorok "pozvalo na stretnutie" izraelského veľvyslanca v Moskve. Podľa agentúry TASS o tom informoval námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Michail Bogdanov.



Rozhovor sa podľa neho má týkať všetkých aktuálnych otázok vrátane pondelkového bombardovania základne sýrskej armády neďaleko mesta Homs.



Bogdanov v mene Moskvy podľa TASS vyjadril nádej, že Spojené štáty budú brať do úvahy vyhlásenia Ruska o vážnych dôsledkoch útoku na Sýriu.



Ruské médiá v utorok informujú, že Spojené štáty začali "pripravovať pôdu" pre úder na Sýriu v reakcii na správy o použití chemických zbraní v sýrskom meste Dúmá. Z tohto útoku Washington obviňuje Damask a jeho spojenca Rusko.



Americký denník The Wall Street Journal pripomenul vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý údajný útok chemickými zbraňami označil za "ohavný". Podľa Trumpa budú Spojené štáty na útok reagovať rýchlo - v priebehu 24-48 hodín, napísala v pondelok agentúra DPA.



S tvrdením, že v meste Dúmá došlo k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych.



Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov - Rusko a Irán. Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu.



The Wall Street Journal podľa agentúry Interfax napísal, že "Pentagón pripravil Trumpovi návrh série vojenských opatrení" ako odvetu za chemický útok. Americký denník súčasne uviedol, že na plavbu k sýrskemu pobrežiu sa vydal najmenej jeden raketový torpédoborec amerických námorných síl.