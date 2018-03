Rusko si podľa Johnsona robilo zásoby novičoku, Moskva sa bráni

Čižov naopak trval na tom, že Rusko s otrávením Skripaľa a jeho dcéry nemá nič spoločné a odmietol Johnsonove tvrdenia o údajných ruských zásobách látky, ktorá bola použitá pri útoku.

Londýn 18. marca (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson v nedeľu povedal, že Rusko v ostatných desiatich rokoch robilo zásoby látky, ktorou bol v Británii otrávený bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija.



"Skutočne máme dôkazy o tom, že Rusko si v ostatných desiatich rokoch nielenže zisťovalo, ako dopravovať nervové látky za účelom atentátov, avšak tiež vyrábalo a robilo si zásoby novičoku," povedal Johnson v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC.



Britský minister tiež odmietol, že by novičok mohol pochádzať z britského laboratória, čo v nedeľu naznačil ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov, taktiež v rozhovore pre BBC. Johnson zároveň vyjadril presvedčenie, že reakcia Ruska na celý incident nebola "odpoveďou krajiny, ktorá skutočne verí vo svoju nevinu".



Čižov naopak trval na tom, že Rusko s otrávením Skripaľa a jeho dcéry nemá nič spoločné a odmietol Johnsonove tvrdenia o údajných ruských zásobách látky, ktorá bola použitá pri útoku.



V tejto súvislosti podotkol, že britské laboratórium Porton Down zaoberajúce sa výskumom chemických zbraní je najväčším armádnym zariadením svojho druhu v Británii a leží len 12 kilometrov od mesta Salisbury, kde našli 4. marca otráveného Skripaľa s dcérou.



Na otázku, či naznačuje, že zodpovednosť padá na Porton Down, však veľvyslanec odpovedal nejednoznačne: "Neviem. Nemám nijaké dôkazy o ničom z toho, čo sa použilo."



Ďalej uviedol, že mnoho z vedcov, ktorým sa pripisuje zodpovednosť za vynájdenie niektorých nervových látok, už v Rusku nie je, pričom niektorí momentálne žijú práve v Británii.



Po páde Sovietskeho zväzu však podľa jeho slov neboli z Ruska vyvezené do zahraničia žiadne chemické zbrane. Zároveň zdôraznil, že súčasné Rusko nemá nijaké zásoby nervových látok.



Čižov sa takto vyjadril po sobotňajších tvrdeniach hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovovej, ktorá povedala, že jed zo skupiny nervovoparalytických látok, ktorým bol otrávený Skripaľ a jeho dcéra, najpravdepodobnejšie pochádza z krajín Veľká Británia, Slovensko, Česko a Švédsko, pričom celkom sa v tejto súvislosti nedajú vylúčiť ani Spojené štáty. Slovensko, Česko i Švédsko vzápätí obvinenia dôrazne odmietli.



Britská premiérka Theresa Mayová obvinila v sobotu v súvislosti s otrávením Skripaľa - Rusko z flagrantného porušenia medzinárodného práva a Dohovoru o chemických zbraniach. Dodala, že Británia sa nenechá zastrašiť sobotňajším vyhostením 23 britských diplomatov z Ruska, ktoré bolo odvetou za rovnaký krok Londýna.



Britské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu zároveň informovalo, že do Británie už v pondelok prídu experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a odoberú vzorky nervovoparalytickej látky, ktorou otrávili Skripaľa. Následná analýza vzoriek by im mala podľa vyjadrenia ministerstva trvať "prinajmenšom dva týždne".