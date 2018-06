Rusko kritizovalo vesmírne ambície Donalda Trumpa

Donald Trump v pondelok oznámil, že nariadil Pentagónu vytvoriť vesmírne sily ako nezávislú zložku armády.

Moskva 20. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu varovalo, že plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na zaistenie dominantného postavenia USA vo vesmíre, môžu podnietiť nové preteky v zbrojení. Informovala o tom agentúra DPA.



Donald Trump v pondelok oznámil, že nariadil Pentagónu vytvoriť vesmírne sily ako nezávislú zložku armády. Podľa Trumpa musia mať Spojené štáty dominantné postavenie vo vesmíre, čo považuje za otázku americkej národnej bezpečnosti.



Šéf Bieleho domu podľa vlastných slov nechce, aby USA v tomto smere "predbehli Čína a Rusko a iné krajiny".



Rusko, ktoré už má vlastné armádne vesmírne sily, na uvedené rozhodnutie amerického prezidenta reagovalo so znepokojením.



"Najväčšie obavy vyvoláva to, že správa (o Trumpovom rozhodnutí) jasne naznačuje, že jeho cieľom je zaistenie dominancie vo vesmíre," povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v ruskom meste Samara.



"Zvýšenie vojenského potenciálu vo vesmíre, najmä ak by sa tam objavili zbrane, by malo destabilizačný vplyv na strategickú stabilitu a na medzinárodnú bezpečnosť," uviedla Zacharovová, ktorej vyjadrenie citovala ruská tlačová agentúra TASS. Rusko sa podľa nej za posledné roky podieľalo na mnohých iniciatívach zameraných na zamedzenie pretekov v zbrojení vo vesmíre.