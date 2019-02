S. Lavrov kritizoval zablokovanie účtov televízie RT na Facebooku

Ruský minister zahraničných vecí pripomenul, že Rusko adresovalo viacero žiadostí predstaviteľovi OBSE pre slobodu médií Harlemovi Désirovi, ktorý už na ne začal odpovedať.

Moskva 19. februára (TASR) - Rozhodnutie Facebooku zablokovať účty televíznej stanice RT je ďalším príkladom nátlaku na ruské médiá. Uviedol to v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po rokovaniach so svojím slovenským kolegom a úradujúcim predsedom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslavom Lajčákom v Moskve.



"Myslím si, že nie je žiadna pochybnosť o tom, že je to ďalší príklad nátlaku na ruské médiá a slobodu prejavu. Je to poľutovaniahodné," povedal šéf ruskej diplomacie podľa agentúry TASS.



S Lajčákom prediskutoval túto záležitosť a upriamil na to jeho pozornosť. Spomenul som aj iné príklady, keď RT a Sputnik boli vystavené "nezakrývanej diskriminácii". Vo Francúzsku im podľa jeho slov bránia v účasti na mnohých oficiálnych podujatiach.



V súvislosti s tým, či dôjde k prijatiu odvetných opatrení, Lavrov uviedol, že je odporcom krokov v štýle oko za oko v oblasti obmedzovania činnosti médií. "Fakt, že to stále nerobíme, dokazuje našu zdržanlivosť aj silu, sme otvorenou spoločnosťou," povedal.



Uviedol, že v Rusku pracujú ukrajinskí žurnalisti, ktorí podľa neho "dosť agresívne" pokrývajú udalosti v krajine, rovnako tak rusko-ukrajinské vzťahy a ruské vzťahy so Západom. Poznamenal, že príslušné organizácie vrátane OBSE sú povinné garantovať slobodu pre novinárov a pre ich profesionálnu aktivitu, ako aj prístup k informáciám.



Lavrov pripomenul, že Rusko adresovalo viacero žiadostí predstaviteľovi OBSE pre slobodu médií Harlemovi Désirovi, ktorý už na ne začal odpovedať. "Dúfam, že bude nasledovať aj reakcia na ostatné, a nie formou písomných odpovedí, ale vo forme konkrétnych krokov, ktoré môže a mal by prijať voči tým krajinám, kde je sloboda médií porušovaná," dodal.