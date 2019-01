Lavrov mieri na pracovnú cestu do Alžírska, Maroka a Tuniska

Ruský minister zahraničných vecí má na programe stretnutia s najvyššími predstaviteľmi týchto štátov, ako aj s ich ministrami zahraničných vecí.

Moskva 23. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov absolvuje 23.-26. januára pracovnú cestu po Alžírsku, Maroku a Tunisku. Oznámila to v stredu hovorkyňa jeho rezortu Marija Zacharovová.



"Ruský minister zahraničných vecí absolvuje 23.-26. januára pracovnú cestu po krajinách Maghrebu, v rámci ktorej navštívi Alžírsko, Maroko a Tunisko. Na programe sú stretnutia s najvyššími predstaviteľmi týchto štátov, ako aj s ich ministrami zahraničných vecí. V pláne sú rokovania o bilaterálnych vzťahoch a výmena názorov ohľadom kľúčových otázok regionálnej i medzinárodnej situácie," uviedla podľa tlačovej agentúry TASS hovorkyňa.



Tieto tri krajiny "uskutočňujú aktívnu zahraničnú politiku, významne prispievajú do multilaterálneho úsilia smerom k nájdeniu odpovedí na nové výzvy a hrozby vrátane globálnych. Prehĺbenie koordinácie s nimi plne spĺňa záujmy Ruska," zdôraznila na brífingu hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.



"Samozrejme, špeciálnu pozornosť venujeme riešeniu problémov na Blízkom východe, v severnej Afrike, ako aj v saharsko-sahelskej oblasti. Týka sa to predovšetkým konfliktov v Sýrii, Libanone, Jemene a Mali," zakončila.