Lavrov nevylučuje dodanie striel S-300 sýrskemu režimu

Moskva 21. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov naznačil, že Moskva by mohla dodať vysokopresné protivzdušné strely typu S-300 sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi, svojmu spojencovi, v dôsledku nedávneho útoku západných krajín na vybrané ciele v Sýrii.



V rozhovore pre agentúru RIA Novosti, ktorý bol zverejnený v piatok, šéf ruskej diplomacie ďalej uviedol, že Rusko sa v minulosti vyhýbalo dodávaniu týchto systémov Asadovej vláde z dôvodu nátlaku Západu.



"Mali sme morálny záväzok, sľúbili sme to približne pred desiatimi rokmi. Hoci sú dané strely určené výhradne na obranné účely, stretli sme sa danými požiadavkami. Tento morálny záväzok však už teraz nemáme," povedal Lavrov.



Spojené štáty, Británia a Francúzsko vypálili minulý týždeň v sobotu na vybrané ciele v Sýrii viac než 100 striel. Išlo o reakciu na údajný chemický útok sýrskych vládnych síl na mesto Dúmá, pri ktorom mali podľa západných zdrojov zahynúť desiatky civilistov. Damask i Moskva toto tvrdenie odmietajú.



Lavrov v rozhovore taktiež povedal, že Rusko pred zmieneným zásahom informovalo amerických činiteľov, v ktorých častiach Sýrie by považovalo útoky za prekročenie "červenej čiary". Lavrov potvrdil, že útoky západných síl tieto zóny nenarušili.



Spojené štáty vyhlásili, že pred útokmi využili na vyčistenie vzdušného priestoru vojenské komunikačné kanály s Ruskom, s vybranými cieľmi však Moskvu vopred neoboznámili.



Lavrov podľa rozhlasovej stanice Slobodná Európa vyjadril presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký náprotivok Donald Trump by nedovolili ozbrojenú konfrontáciu medzi ich krajinami.