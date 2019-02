Rusko má viac sporných rakiet, než bolo známe, tvrdia nemecké noviny

Severoatlantická aliancia (NATO) tvrdí, že tento zbraňový systém porušuje americko-ruskú Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) z roku 1987.

Berlín 10. februára (TASR) - Rusko má viac rakiet stredného doletu SSC-8 s plochou dráhou letu, než sa doposiaľ predpokladalo. V najnovšom vydaní o tom informovali nemecké nedeľňajšie noviny Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), ktoré sa odvolávajú na zdroj z tajnej služby nemenovanej západnej krajiny.



Severoatlantická aliancia (NATO) tvrdí, že tento zbraňový systém porušuje americko-ruskú Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) z roku 1987. Washington a následne aj Moskva pred týždňom oznámili, že odstupujú od tejto dohody, z ktorej porušovania sa vzájomne obvinili, pripomína tlačová agentúra DPA.



FAS uvádza, že tieto rakety sú okrem výcvikového práporu v testovacom areáli Kapustin Jar v južnom Rusku a práporu v Kamyšlove východne od Jekaterinburgu umiestnené v dvoch ďalších lokalitách - v Mozdoku v Severnom Osetsku a v Šuji neďaleko Moskvy.



Každý zo zmienených štyroch práporov má podľa správy k dispozícii štyri mobilné odpaľovacie zariadenia, ktoré vezú po štyri rakety. Znamená to, že Rusko má najmenej 64 rakiet SSC-8, ktoré môžu byť vybavené konvenčnými alebo jadrovými hlavicami.



Dolet týchto rakiet s jadrovou hlavicou je 2350 kilometrov, s konvenčnou hlavicou ťažkou 500 kilogramov majú dolet okolo 2000 kilometrov, napísal nemecký nedeľník.



Dodal, že pri ich súčasnom umiestnení je v ich dosahu východná a severná Európa, ako aj stredná Európa vrátane Nemecka, pričom však v krízovom prípade by systém mohli rýchlo presunúť smerom na západ, čím by ohrozoval celú Európu s výnimkou Portugalska.



Zmluvu INF podpísali 8. decembra 1987 vtedajší lídri Sovietskeho zväzu a Spojených štátov Michail Gorbačov a Ronald Reagan. Zmluva, považovaná za základný bezpečnostný pilier Európy zameraný na obmedzenie rizika jadrového útoku, zakazuje obom stranám výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 až 5500 kilometrov. Rusko tvrdí, že nové sporné rakety majú maximálny dolet 480 kilometrov.