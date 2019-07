Matvijenková varovala pred adopciami detí homosexuálnymi rodinami

Podľa názoru Matvijenkovej sa v poslednom čase ničia také základy šťastia akým je rodina.

Moskva 15. júla (TASR) - Predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková zastáva názor, že ak homosexuálne rodiny dostanú právo adoptovať deti, povedie to k úpadku ľudstva. Uviedla to vo svojom vystúpení na Všeruskom mládežníckom vzdelávacom fóre.



Matvijenková podľa agentúry Interfax dodala, že si nedokáže predstaviť, že by dieťa, ktoré "vo všetkých jazykoch na svete ako prvé vysloví slovo mama, teraz malo začínať slovami rodič číslo jeden".



Podľa jej názoru sa v poslednom čase ničia "také základy šťastia ako rodina". Preto zdôraznila úlohu štátu pri vytváraní podmienok pre sebarealizáciu ľudí a ich duchovný rozvoj, čo je "možné len v harmonicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, v ktorej vládne spravodlivosť a v ktorej človek zažíva pocit slobody a rešpekt".



Interfax vo svojej správe pripomenul, že v Rusku platí zákaz adopcií ruských sirôt do krajín, kde tamojšie zákony umožňujú manželstvá homosexuálov. V Rusku existuje aj zákon o zákaze propagovania homosexuality v prostredí neplnoletých osôb.