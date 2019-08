Na Kamčatke otvorili múzeum znečistenia oceánov

Tvorcovia múzea dávajú do popredia škody, ktoré odpad spôsobuje ekosystému oceánov a hovoria o potrebe jeho recyklovania ako o efektívnom nástroji spravovania prírodných zdrojov Zeme.

Moskva 15. augusta (TASR) - Na ruskom Beringovom ostrove pri pobreží Kamčatky otvorili múzeum venované odpadu nachádzajúcemu sa v moriach. Cieľom múzea je upriamiť pozornosť verejnosti na narastajúce znečistenie svetových oceánov, informovala vo štvrtok rozhlasová stanica Slobodná Európa.



Nezvyčajná inštitúcia je situovaná v Komandorskej prírodnej rezervácii a väčšina "exponátov" múzea bola nájdená vo vodách neďaleko samotného Beringovho ostrova. Vystavených je tam 14 typov odpadkov rozdelených do rozličných kategórií podľa stupňa ich nebezpečnosti.



Tvorcovia múzea dávajú do popredia škody, ktoré odpad spôsobuje ekosystému oceánov a hovoria o potrebe jeho recyklovania ako o efektívnom nástroji spravovania prírodných zdrojov Zeme. Medzi prvými návštevníkmi múzea boli zahraniční turisti a miestni školáci.



Múzeum zároveň rozširuje informácie o projekte narábania s odpadom, ktorý sa uplatňuje v Komandorskej prírodnej rezervácii. Projekt zahŕňa zberné miesta pre použité batérie a žiarovky.



Do oceánov sa každý rok dostane približne osem miliónov ton plastov — popri odhadovaných 150 miliónoch ton plastového odpadu, ktorý už v morskom prostredí koluje, tvrdí nezisková organizácia Ocean Conservancy. Momentálne sa v svetových oceánoch nachádza zhruba päť miliárd kúskov plastového odpadu, tvrdí ďalšia nezisková skupina The Ocean Cleanup.



Výsledok tohto fenoménu je to, že plasty v oceánoch ovplyvňujú 700 živočíšnych druhov. Mnohé z nich si plasty zamieňajú za potravu; plasty boli objavené v telách 60 percent všetkých morských vtákov a u 100 percent morských korytnačiek. Podľa globálneho indexu zdravia oceánov Rusko vlani zaznamenalo 74 zo 100 bodov v súvislosti so zdravím jeho vôd v desiatich kategóriách.