Saratovské aerolínie pozastavili lety všetkých An-148

Saratov 12. februára (TASR) - Saratovské aerolínie pozastavili lety všetkých lietadiel typu Antonov An-148 po nedeľňajšej tragickej havárii jedného z nich. Oznámilo to v pondelok tlačové oddelenie tejto spoločnosti.uvádza ruská spoločnosť, ktorú citovala agentúra TASS.Tlačové oddelenie uviedlo, že Saratovské aerolínie disponujú šiestimi lietadlami typu An-148, nešpecifikovalo však, či je v tomto údaji zahrnutý aj havarovaný stroj. Ten sa zrútil krátko po štarte z moskovského letiska Domodedovo a smeroval do mesta Orsk. Zahynulo všetkých 71 osôb na palube. Príčina nešťastia ešte nie je známa a prebieha vyšetrovanie.uvádza sa vo vyhlásení tlačového oddelenia Saratovských aerolínií.Spoločnosť dodala, že pred každým letom toto lietadlo prešlo rutinným servisom a kontrola pred jeho nedeľňajším odletom z Moskvy neodhalila žiadne nedostatky.Ruskí vyšetrovatelia našli v pondelok v podmoskovskej oblasti aj druhú z tzv. čiernych skriniek havarovaného lietadla An-148, ktoré sa zrútilo v nedeľu krátko po štarte z moskovského letiska Domodedovo. Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že jej technický stav je uspokojivý pre následnú analýzu dát.Ide o záznamník rozhovorov z pilotnej kabíny. Predtým sa na mieste nešťastia našiel zapisovač letových údajov.Záchranárska operácia na mieste nešťastia sa v noci na pondelok podľa Interfaxu skončila. Oblasť, kde sa lietadlo zrútilo, teraz monitoruje deväť dronov a ešte niekoľko dní tam budú pôsobiť vyšetrovatelia a experti na letecké katastrofy.Námestník náčelníka krízového centra pri ministerstve pre mimoriadne situácie Igor Kutrovskij pre Interfax spresnil, že úlomky lietadla sú na ploche s rozlohou 30 hektárov.Na mieste neďaleko Moskvy, kde sa v nedeľu krátko po štarte zrútilo lietadlo An-148, sa v pondelok našla prvá čierna skrinka, informovala agentúra Interfax, ktorá sa odvolala na operatívny štáb ruského ministerstva pre mimoriadne situácie.Správu o nájdení čiernej skrinky priniesli ruské médiá už v nedeľu. Operatívny štáb však v pondelok spresnil, že tento predmet bol síce súčasťou systému riadenia lietadla, ale nešlo o zapisovač letových údajov, ten sa našiel až v pondelok.Zdroj z ministerstva pre mimoriadne situácie pre Interfax uviedol, že na mieste pádu lietadla sa našiel jeden zo zapisovačov letových údajov. Jeho vonkajší plášť je mechanicky poškodený, ale záznam(MAK), uviedol zdroj. Dodal, že po druhej tzv. čiernej skrinke sa pátra.Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie zverejnilo oficiálny zoznam pasažierov a členov posádky dopravného lietadla, pri ktorého zrútení neďaleko Moskvy zahynulo v nedeľu všetkých 71 ľudí na palube.V zozname sú dvaja cestujúci identifikovaní ako cudzinci, konkrétne muži zo Švajčiarska a Azerbajdžanu, vyplýva z dokumentu publikovaného na webovej stránke rezortu v nedeľu neskoro večer. Medzi pasažiermi bolo tiež jedno dieťa a dvaja tínedžeri.Lietadlo An-148 spoločnosti Saratovské aerolínie so 65 pasažiermi a šiestimi členmi posádky havarovalo popoludní niekoľko minút po štarte z moskovského letiska Domodedovo, odkiaľ malo letieť do mesta Orsk v Orenburskej oblasti pri južnej hranici Ruska s Kazachstanom.Starosta mesta Orsk Andrej Odincov pre agentúru Tass povedal, že všetci cestujúci okrem troch pochádzali práve z Orenburskej oblasti, kde na pondelok vyhlásili deň smútku.Dvaja pasažieri boli podľa starostu z Moskvy a tretí z Petrohradu.Časti lietadla, ako aj viacero tiel, našli neďaleko dediny Stepanovskoje juhovýchodne od Moskvy. Záchranné čaty tam pokračovali aj v noci v pátraní po telách, uviedla agentúra Tass. Na úsvite tam podľa správy nasadia aj drony.K príčine havárie sa úrady oficiálne nevyjadrili. Členovia záchranných zložiek však uviedli, že medzi možnými príčinami figurujú chyba pilota, nepriaznivé počasie alebo technická porucha.Saratovské aerolínie zakúpili osemročný stroj od leteckej spoločnosti Rossija v roku 2017, uviedla Tass. Podľa vyjadrenia aerolínií pre agentúru RIA ho v čase zrútenia viedol skúsený pilot s 5000 nalietanými hodinami.Biely dom vyjadril v mene Spojených štátov sústrasť rodinám obetí a ruskému ľudu po zrútení dopravného lietadla, pri ktorom v nedeľu pri Moskve zahynulo všetkých 71 ľudí na palube.Hovorkyňa Bieleho domu v nedeľu uviedla, že USA sú hlboko zarmútené tragickou smrťou všetkých na palube letu spoločnosti Saratovské aerolínie č. 703.citovala vyhlásenie hovorkyne agentúra AP.Štátna ruská agentúra Tass informovala, že jednu z tzv. čiernych skriniek lietadla našli. Nespresnila však, či ide o zapisovač letových údajov alebo záznamník hovorov v kokpite.