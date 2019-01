Rusko nahradí legendárnu pištoľ Makarov novým modelom Udav

Nová pištoľ s názvom Udav (Veľhad kráľovský) má za sebou úspešné testy a funguje aj pri extrémnych teplotách. Jej sériová výroba sa spustí na jar

Moskva 18. januára (TASR) - Rusko nahradí legendárne pištole Makarov, ktoré sú ešte z čias Sovietskeho zväzu a využíva ich polícia aj armáda. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Nová pištoľ s názvom Udav (Veľhad kráľovský) má za sebou úspešné testy a funguje aj pri extrémnych teplotách. Jej sériová výroba sa spustí na jar, informovala ruská štátna spoločnosť Rostec zastrešujúca vojensko-priemyselný komplex.



Udav bude "jednou z najvýkonnejších pištolí na svete," uviedol Rostec v tlačovom vyhlásení. Zbraň bude využívať náboje 9x21 mm a bude schopná preraziť 1,4-milimetrovú ochrannú výstroj z titánu a štvormilimetrovú oceľovú ochrannú výstroj zo 100-metrovej vzdialenosti.



Pištoľ funguje pri mimoriadnych teplotách od mínus 70 do 50 stupňov Celzia a "preukázala vynikajúci výkon v celom komplexe testov" v Arktíde, púšti a v prostredí s vysokou vlhkosťou, uviedol Rostec.



Pištoľ Makarov, pomenovaná po jej vynálezcovi Nikolajovi Makarovovi, sa vyrábala od 50. rokov 20. storočia a nahradila pištoľ TT používanú za druhej svetovej vojny. Je súdobou zbraňou so sovietskou útočnou puškou Kalašnikov, pričom boli známe rovnakou mierou spoľahlivosti a ľahkosťou narábania. Verzie Makarova sa vyrábali v niekoľkých spojeneckých východoeurópskych krajinách v čase studenej vojny, ako aj v Číne.



Táto pištoľ je tiež súčasťou štandardnej núdzovej výstroje kozmonautov v kapsulách ruského Sojuzu používanej pri pristávaní na Zemi s cieľom zahnať divé zvieratá v prípade dopadu do odľahlých zalesnených oblastí.