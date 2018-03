Rusko naznačilo, že za útokom na Skripaľa stoja britské tajné služby

PREČÍTAJTE SI AJ: Putin je pripravený sa stretnúť s Trumpom

Moskva 28. marca (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu naznačilo, že chemický útok na bývalého ruského dvojitého špióna Sergeja Skripaľa vykonala Británia. Incident otriasol už i tak naštrbenými vzťahmi medzi Moskvou a Západom, pričom viac než 20 krajín oznámilo, že vyhostí ruských diplomatov.uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré citovala agentúra DPA.uvádza sa ďalej vo vyhlásení rezortu ruskej diplomacie.Skripaľ i jeho dospelá dcéra sú stále hospitalizovaní a nachádzajú sa v kritickom, ale stabilizovanom stave. Oboch našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným strediskom v anglickom meste Salibury, kde žili. Podľa britských úradov na nich neznámy páchateľ zaútočil nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, vyvinutou v bývalom Sovietskom zväze.Ruský súd v roku 2006 uznal Skripaľa za vinného z odovzdania ruských štátnych tajomstiev Británii. Do Británie sa dostal o štyri roky neskôr v rámci výmeny špiónov.Ruský veľvyslanec v Austrálii Grigorij Logvinov varoval, že koordinované vyhostenie ruských diplomatov v reakcii na útok by mohlo viesť k. Podľa neho ide o sprisahanie západných štátov so zámerom zdiskreditovať Rusko, ktoré sa po 90. rokoch stalo nezávislejším.