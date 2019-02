Rusko nebude súčasťou medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu

Cieľom skupiny je vytvoriť podmienky pre mierový politický proces vo Venezuele.

Moskva 7. februára (TASR) - Rusko "rátalo" so svojou účasťou na zasadaní medzinárodnej kontaktnej skupiny o riešení venezuelskej krízy v Montevideu, ale oznámili mu, že sa ho nemôže zúčastniť. Povedal to vo štvrtok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov.



Zástupcovia európskych a latinskoamerických krajín sa majú vo štvrtok zísť v uruguajskom hlavnom meste na prvom stretnutí medzinárodnej kontaktnej skupiny. Ich cieľom je vytvoriť podmienky pre mierový politický proces vo Venezuele.



Rusko podľa Rjabkova počítalo s tým, že bude mať možnosť zapojiť sa do práce kontaktnej skupiny, prinajmenšom ako pozorovateľský štát. "Oznámili nám však, že takýto formát nie je možný," cituje ho agentúra AFP.



Rjabkov taktiež varoval, že "najhorším možným scenárom je deštruktívne zasahovanie zvonka, obzvlášť ozbrojený zásah do vnútorných záležitostí Venezuely".



Rusko je pevným spojencom venezuelského prezidenta Nicolása Madura a odsúdilo "uzurpáciu moci" zo strany opozície. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok reagoval na otázku, či sa Moskva pripravuje pomôcť Madurovi s evakuáciou z Venezuely: "Nie. O tejto otázke sa nediskutovalo a nebola ani nastolená".



Na stretnutí kontaktnej skupiny sa zúčastnia zástupcovia Európskej únie, ďalších ôsmich európskych a piatich latinskoamerických krajín. Cieľom stretnutia je prispieť k vytvoreniu podmienok na politický a mierový proces vo Venezuele a umožniť Venezuelčanom rozhodnúť o svojej budúcnosti prostredníctvom slobodných, dôveryhodných volieb, uviedla agentúra AP.



Maduro v stredu uvítal konanie schôdzky kontaktnej skupiny a vyjadril podporu "všetkým krokom a iniciatívam s cieľom umožniť dialóg". Avšak opozičný líder Juan Guaidó, ktorý sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta a uznalo ho 40 krajín, odmietol akékoľvek rozhovory s vládou — nimi chce Maduro podľa Guaidóa len získavať čas.