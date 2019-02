Rusko nevyšle pozorovateľov na ukrajinské voľby kvôli bezpečnosti

Prezidentské voľby na Ukrajine sa uskutočnia 31. marca.

Moskva 8. februára (TASR) - Z bezpečnostných dôvodov Rusko nevyšle svojich pozorovateľov na prezidentské voľby na Ukrajine, ktoré sa uskutočnia 31. marca, oznámilo v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Podľa agentúry TASS rezort uviedol, že Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý spadá pod Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), dostal od ukrajinského ministerstva zahraničných vecí oficiálne oznámenie o odmietnutí Kyjeva akreditovať ruských štátnych príslušníkov, "ktorí majú v blízkej budúcnosti prísť do krajiny ako dlhodobí pozorovatelia a v rámci misie ODIHR začať pracovať na monitorovaní prezidentských volieb na Ukrajine".



"Takéto rozhodnutie bolo v skutočnosti predvídateľné na základe vyhlásení vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov a opatrení Najvyššej rady, ktorá uzákonila zákaz účasti Rusov na monitorovaní akýchkoľvek volieb na Ukrajine... Zároveň však existoval záblesk nádeje, že v Kyjeve zvíťazí zdravý rozum," konštatovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Podľa rezortu "rozhodnutie Ukrajiny odmietnuť akreditáciu ruským pozorovateľom považujeme za zjavné porušenie medzinárodných záväzkov v oblasti všeobecne akceptovaných volebných postupov".



Ruské ministerstvo upozornilo, že rozhodnutie Kyjeva "uštedrilo silný úder obrazu ODIHR, ktorý sa označuje za 'zlatý štandard' zásad monitorovania volieb".



Hovorca ODIHR Thomas Rymer pre TASS v piatok uviedol, že nemajú žiadne mechanizmy na ovplyvnenie rozhodnutia Kyjeva zakázať ruským štátnym príslušníkom zúčastniť sa na misii monitorovania volieb na Ukrajine.



"Záväzky, ktoré majú zúčastnené krajiny, sú politicky záväzné, nie právne záväzné, takže v OBSE neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by to zmenil... V rámci medzinárodného práva nemôžeme urobiť nič, ak Ukrajinci odmietajú niekoho akreditovať a nedovolia mu vstúpiť," vysvetlil Rymer.



Peter Taylor, súčasný vedúci volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR, vyhlásil, že prístup Kyjeva k tejto otázke je v rozpore s princípmi OBSE.



Aj špeciálny vyslanec Spojených štátov pre Ukrajinu Kurt Volker vyzval Kyjev, aby umožnil ruským štátnym príslušníkom monitorovať prezidentské voľby pod vedením ODIHR, dodal TASS.