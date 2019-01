Rusko nevyšle delegáciu na Parlamentné zhromaždenie Rady Európy

Poslanci svojím hlasovaním súčasne schválili návrh, ktorým žiadajú ruskú vládu, aby v roku 2019 neplatila za Rusko jeho príspevok do rozpočtu Rady Európy, informovala agentúra TASS.

Moskva 17. januára (TASR) - Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, vo štvrtok jednomyseľne schválila návrh, aby sa delegácia jej poslancov nezúčastnila na januárovom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE). Informovala o tom agentúra TASS.



Poslanci svojím hlasovaním súčasne schválili návrh, ktorým žiadajú ruskú vládu, aby v roku 2019 neplatila za Rusko jeho príspevok do rozpočtu Rady Európy, informovala agentúra TASS.



Vo schválenom uznesení poslanci konštatujú, že obe tieto rozhodnutia prijali "v záujme občanov a ruského štátu."



Štátna duma súčasne obvinila PZ RE z hrubého porušenia práv Ruska ako člena RE, ku ktorému došlo v roku 2015 prijatím rozhodnutia, ktorým bola "ruská delegácia v PZ RE zbavená svojich kľúčových právomocí".



"V dôsledku dlhotrvajúcej protiruskej kampane bola súčinnosť Ruska s RE po parlamentnej linke fakticky zastavená," konštatovali ruskí poslanci, ktorí poukázali aj na to, že v dôsledku tohto stavu sa i PZ RE "ocitlo v hlbokej systémovej kríze" - podľa Moskvy totiž došlo "k porušeniu základov parlamentarizmu".



Poslanci poukázali na to, že PZ RE bez účasti Ruska zvolilo viac ako polovica sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Podľa nich tento fakt spochybňuje legitimitu ESĽP vo vzťahu k Rusku. Dodali, že podobná situácia je aj v iných ustanovizniach RE.



Štátna duma žiada, aby sa rokovací poriadok PZ RE zosúladil so stanovami RE, ktoré zaručujú rovnosť práv všetkých 47 členských štátov RE. Vedenie ruského parlamentu vo svojom vyhlásení súčasne konštatovalo, že nateraz nevidí v tejto záležitosti žiadny pokrok.



List s pozvaním na zimné zasadnutie PZ RE, ktoré sa začne 21. januára v Štrasburgu, pre delegáciu poslancov ruskej Štátnej dumy zaslal jeho generálny tajomník Wojciech Sawicki.



Ruský parlament následne zorganizoval sériu konzultácií s ministerstvom zahraničných vecí, so senátormi z hornej komory ruského parlamentu a šéfmi výborov a klubov Štátnej dumy, aby spoločne vypracovali stratégiu ďalšej účasti Ruska na práci PZ RE.



Na základe týchto konzultácií zahraničný výbor Štátnej dumy vypracoval návrh, aby sa ruskí poslanci v roku 2019 nezúčastňovali na zasadnutia PZ RE.